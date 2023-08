Mercato OM: Des précisions sur ce départ annoncé !

L’Olympique de Marseille multiplie les rumeurs de mouvements durant ce mercato estival. Tout comme Ruslan Malinovskyi, Vitinha se retrouve au centre des spéculations. Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM en provenance de Braga pour 32 millions d’euros, l’attaquant portugais n’a pas encore pu pleinement concrétiser les attentes placées en lui. La possibilité d’un départ du joueur de l’OM cet été ne serait pas à exclure.

À l’instar du milieu offensif de 30 ans, en partance du côté de l’Italie ou du Besiktas, Vitinha pourrait quitter l’OM. Avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans les rangs marseillais, le Portugais devrait jouer le rôle de doublure de l’attaquant gabonais en ce début de saison. Pour relancer le joueur de 23 ans, Pablo Longoria envisagerait de prêter son joueur. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, « l’option Allemagne pour Vitinha est sur la table ».

Donc vu que je semble pas écrire français, je vais me répéter 1 dernière fois & peu importe ce qui se dira. Oui, l’option Allemagne pr Vitinha est sur la table… ça va se faire ? Je sais pas. C’est sur la table ? 100 fois, oui. Je file plonger. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 7, 2023

La Bundesliga, l’un des championnats de football les plus compétitifs et spectaculaires d’Europe, serait la piste privilégiée pour envoyer Vitinha en prêt. Cette transaction pourrait permettre à l’espoir portugais de se relancer du côté de l’Allemagne et de gagner en expérience, tout en conservant la possibilité de revenir à Marseille avec un niveau plus élevé.

L’ancien responsable de la communication d’Angers a évoqué plutôt dans la journée sur la plateforme X, anciennement Twitter, que « l’idée de le sortir en prêt est sur la table ». Il s’est exprimé une nouvelle fois sur la possibilité d’un transfert en indiquant que « oui, l’option Allemagne pour Vitinha est sur la table » en ajoutant « Ça va se faire ? Je ne sais pas. C’est sur la table? 100 fois, oui « .

L’avenir de Vitinha sous le maillot olympien reste ainsi incertain, mais l’intention affichée par le club de le relancer à travers un prêt démontre une volonté de maximiser son potentiel.