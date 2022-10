Mercato OM : Des recrues cet hiver ? La réponse de Friio (le DT olympien) !

L’OM a réalisé un gros mercato l’été dernier. Pour autant, le poste de piston gauche n’est pas vraiment doublé et pourrait poser problème avec l’enchainement des matches. Cependant, la direction de l’OM n’envisagerait pas de recruter lors du mercato hivernal à venir…

Globalement, la majorité des postes sont doublés dans l’effectif d’Igor Tudor. A l’exception de celui de piston gauche, Nuno Tavares est le titulaire indiscutable, mais Sead Kolasinac est bien plus à l’aise comme axial gauche dans la défense à trois. Pour autant, l’OM n’envisage de pas d’opérer à une correction en janvier prochain lors du prochain mercato huivernal. C’est David Friio, directeur technique du club olympien, qui l’a expliquait au micro de RMC Sport mardi soir avant la réception du Sporting Lisbonne au Vélodrome.

Pas de recrue cet hiver ?

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit. L’ambiance est fantastique, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe ». David Friio – source : RMC Sport (04/10/2022)

Le plus important pour moi, c’est de parler des profils de joueurs

« On doit toujours évaluer un mercato au mois de juin, à l’issue de la saison, comme l’an dernier. Je n’aime pas faire des jugements en cours de saison. Le plus important pour moi, c’est de parler des profils de joueurs. Un recrutement ne peut jamais être parfait : on peut toujours se tromper. Mais lorsqu’il est basé sur les profils, on sait que l’adaptation va être plus rapide. On ne recherche pas les noms, on recherche les caractéristiques pour développer un type de football particulier ». Pablo Longoria – source : La Provence (02/10/2022),