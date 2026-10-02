Mercato OM : deux jeunes talents prolongent jusqu’en 2029 !

L’Olympique de Marseille sécurise deux joueurs issus de son centre de formation. Le club a officialisé les prolongations de Yanis Sellami et Alexi Koum jusqu’en 2029. Deux signatures qui confirment la volonté de l’OM de conserver plusieurs éléments prometteurs de sa jeune génération.

Yanis Sellami prolonge l’aventure

L’OM a d’abord annoncé la prolongation de Yanis Sellami, milieu de terrain algérien formé au club.

« Félicitations, Yanis Sellami ! Notre milieu de terrain, issu du Centre de Formation, prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. »

Une marque de confiance importante pour un joueur qui continue de progresser dans les équipes de jeunes et les sélections algériennes.

Dans un contexte où plusieurs dossiers autour du centre de formation sont particulièrement suivis, cette prolongation permet à Marseille de sécuriser un profil sur lequel le club souhaite continuer à miser.

Alexi Koum également lié jusqu’en 2029

Quelques instants plus tard, l’OM a également officialisé la prolongation de Alexi Koum.

« Félicitations, Alexi Koum ! Notre défenseur prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. »

Le défenseur de 20 ans reste considéré comme un joueur à fort potentiel. Mabrouk Rouaï avait récemment souligné les énormes progrès réalisés par Koum lors de son prêt à Valenciennes.

Cette prolongation intervient alors que le jeune Marseillais attend toujours sa chance avec Bruno Genesio.

L’OM sécurise sa jeune génération

Ces deux annonces s’inscrivent dans une période où le club cherche à mieux protéger ses jeunes talents.

Plusieurs minots comme Keyliane Abdallah, Kelyann Bezahaf ou Tadjidine Mmadi ont déjà commencé à gagner du terrain cette saison.

Avec Sellami et Koum désormais sous contrat jusqu’en 2029, l’OM envoie donc un signal clair : le club veut conserver une partie importante de sa jeune génération et lui laisser le temps de se développer.