Mercato OM : Deux latéraux visés ?

D’après les informations de FootMercato aujourd’hui, l’OM est en train de s’activer pour recruter aux postes de latéraux. L’équipe devrait vraisemblablement jouer en 4-4-2 sous Marcelino, ce qui va entrainer des changements dans l’effectif.

L’officialisation imminente de Marcelino sur le banc de l’OM entraine le début des opérations mercato pour Pablo Longoria et son équipe. Comme nous l’évoquions dans la présentation de l’entraineur espagnol, les préceptes de Marcelino ne sont pas si éloignés de ceux de Tudor que ce que l’on pourrait croire, mais le système, lui, sera surement différent. Les marseillais devraient évoluer en 4-4-2 et par conséquent la direction s’activerait pour trouver 3 latéraux. Finis les pistons, alors il y aura forcément des changements sur ce secteur de jeu.

Le chantier des latéraux commence

A gauche, Tavares repart à Arsenal et Kolasinac n’a pas encore prolongé son contrat qui expire dans une semaine. A droite, Kaboré va repartir à Manchester City une fois son prêt achevé et Clauss correspond plus au rôle de piston très offensif.

Selon les informations de FootMercato, l’OM ciblerait l’américain Antonee Robinson (25 ans), cadre de Fulham depuis 3 saisons mais qui serait convoité par Manchester City ainsi que par l’Inter et l’AC Milan. Des discussions seraient aussi en cours avec « un défenseur gauche libre bien connu de L1« .