Mercato OM : Deux nouveaux membres du staff de Tudor débarquent !

Décidément, le staff de l’Olympique de Marseille ne cesse de changer ces dernières semaines. Mauro Camoranesi à peine parti, Hari Vukas le remplace déjà en tant qu’adjoint d’Igor Tudor. Mario Rotondale, rejoint lui aussi le staff du technicien croate en tant que préparateur physique.

Que de rebondissement, une semaine après la mise en place de son staff, il est déjà bouleversé. Selon plusieurs médias dont l’Equipe et la Provence, Camoranesi aurait assuré la transition le temps que l’adjoint Hari Vukas soit libéré de son contrat et puisse rejoindre Tudor sur le banc de l’OM. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble à l’Hajduk Split et au Galatasaray notamment. Il était dernièrement en charge des U17 de la Croatie.

Un préparateur physique de la Juventus rejoint aussi l’OM

Mario Rotondale, sera donc le deuxième préparateur physique à rejoindre le staff de Tudor. Il a côtoyé Tudor quand il était encore joueur de la Juventus. En effet, il a été préparateur physique des équipes de jeunes de la Juventus pendant 13 ans entre 2000 et 2013 avant de rejoindre Cannavaro en Chine au Guangzhou FC.