Mercato OM : Deux nouvelles confirmations pour Gallardo !

Gallardo à l’OM, ça brule ! l’Olympique de Marseille serait en passe de s’attacher les services de l’Argentin et le des derniers détails pourraient être réglés dans les prochaines heures.

L’Olympique de Marseille touche au but pour Marcelo Gallardo. Après plusieurs semaines de négociations, BeinSport confirme, « El Muñeco » veut rejoindre l’OM et les discussions finales ont commencées.

Gallardo à l’#OM : 👉 Gallardo veut des garanties 👊 👉 Gallardo serait vraiment ok pour rejoindre le banc olympien ✔️ 👉 La composition du staff que demande Gallardo freine l’OM ! 🤔 🗞️ @beinsports_FR #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/wQtxP6Zpiz — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) June 13, 2023

Le journaliste argentin, Germán García Grova a quant lui indiqué via son compte Twitter, que l’OM cherchait à finaliser la signature de Gallardo, le plus rapidement possible.

💣#OlympiqueMarseille avanza en la negociación por Marcelo Gallardo 👉🏾Pasito a Pasito, el club 🇫🇷 busca concretar la llegada del entrenador 🇦🇷 pic.twitter.com/MmnYoSng61 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 13, 2023

Les derniers détails qui bloquent

Pablo Longoria arrive dans la dernière ligne droite pour Gallardo, l’Argentin est exigeant et demande des garanties. L’ancien entraîneur de River Plate veut par exemple emmener avec lui un staff complet à Marseille, ce qui pour l’instant freine un peu les négociations.

Si les supporters phocéens s’inquiètent de voir traîner la situation, une chose est sûre, si le technicien argentin succède à Igor Tudor, le mercato devrait être agiter sur la Canebière car « El Muñeco » est ambitieux et demanderait énormément de garanties à Pablo Longoria.