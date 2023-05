Mercato OM : Di Méco détaille le profil de Zaha !

Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco donne sa vision de la période trouble que traverse le PSG : « Je suis surpris que les supporters du PSG aient eu un tel seuil de tolérance avec ce qu’ils vivent depuis un certain temps. Il y a des mercenaires qui viennent seulement pour le contrat et qui n’ont aucune connaissance du club. Ils n’ont aucun amour pour le club. Ils ne saluent pas les supporters. Je ne comprends pas pourquoi les supporters n’ont pas grondé avant à Paris. Ils sont allés défiler devant le club, ils ont fait beaucoup de bruit. Ce club est en train de perdre son âme, au point même de partir du Parc des Princes. L’OM a une grande force par rapport à Paris, la pression populaire monte très vite. C’est peut-être trop excessif mais le seuil de tolérance est moins élevé qu’à Paris en ce moment. Dans un club, les joueurs passent, les dirigeants passent mais les supporters restent. Quand tu supportes un club, tu supportes le bon, le moins bon et parfois le très mauvais. À Marseille, les supporters ont toujours réagi. »