Mercato OM : Di Meco ne digèrerait pas un départ de Payet

L’Olympique de Marseille a peut-être connu le dernier match de Dimitri Payet au Vélodrome. Sur RMC ce lundi, Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur de l’OM n’apprécierait pas que cette rencontre soit la dernière du numéro 10 marseillais.

« On va toujours minimiser le fait que ce soit simplement Angers en face mais il n’empêche qu’il a montré un état d’esprit au dessus de tout soupçon alors qu’il a vécu une saison difficile. Ne pas sortir des clous après avoir vécu cette saison… On ne l’a jamais vu alors qu’il aurait pu mettre le bordel dans le vestiaire. Quand on voit ce qu’il fait à Angers, je me demande pourquoi pas finir la saison qu’il lui reste dans le contrat. Moi ça m’embêterait qu’il parte vu le nombre d’années qu’il a vécu et que ce soit ça son dernier match, a déclaré l’ancien défenseur. Il faut se mettre à sa place quelques minutes. Il a 36 ans, si Tudor reste, il aura le même traitement. La préparation d’un Tudor avec ses méthodes, ça doit être difficile. En fin de carrière, ça peut être embêtant de souffrir en sachant qu’il n’aura pas beaucoup de temps de jeu. »

⚪🔵 Di Meco : « Payet a montré cette année un état d’esprit au-dessus de tout soupçons malgré une année difficile. Quand on voit ce qu’il fait encore hier, il a encore une année de contrat… s’il est encore dans cet état d’esprit là, pourquoi pas la finir ? » pic.twitter.com/ggxzD0JAJG — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 15, 2023

Tudor aurait pu lui donner plus…

Dans notre émission d’après match sur la chaîne Youtube @footballclubdemarseille notre journaliste Benjamin Courmes a donné son sentiment sur le match du meneur de jeu olympien. « Il est toujours resté un joueur important dans le vestiaire, après il fallait qu’il soit bon hier et il l’a été. Avec Payet, on sait dès les 5 premières minutes s’il va être bon ou pas. Sur ses premières touches de balles, ses premières passes tu sais s’il va être dans le coup ou pas. Et là dès les premiers instants il a donné le tempo du match il s’est procuré deux occasions nettes en tout début de matchs, il marque ensuite un but important », explique ainsi notre journaliste avant de poursuivre sur la prestation de l’olympien face à Angers :

« L’heure de jeu de Payet est très bonne et ça peut lui laisser des regrets. Dans certains matchs, Tudor aurait pu lui donner plus de temps de jeu, 30 minutes, une mi-temps quand certains joueurs étaient clairement en dedans .. Il trouve qu’il ne rentre pas dans ses principes de jeu mais quand tu le vois faire ce genre de matchs ça donne forcément tort à l’entraîneur olympien. Je ne pense pas qu’il devait être titulaire sur 90% des matchs mais il aurait dû jouer plus. Dès matchs fermés par l’adversaires comme celui là il y en a eu pleins cette saison au vélodrome »