Mercato OM : Di Meco tape du poing sur la table et charge Longoria !

Après le départ de Vitinha annoncé par plusieurs médias, Eric Di Meco a donné sa réaction sur RMC. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’y va pas de main morte concernant le président Longoria.

Le dernier match de Vitinha au Vélodrome face à l’AS Monaco a créé une cassure avec les supporters et vraisemblablement avec le club. En effet, les dirigeants ont décidé de se séparer du joueur qui devrait rejoindre le Genoa en prêt avec option d’achat dans les prochaines heures.

C’est Pablo Longoria le responsable, le plus gros responsable — Di Meco

Pour Eric Di Meco, ce dossier est à mettre au discrédit de Pablo Longoria. D’après l’ancien joueur de l’OM, le président espagnol doit prendre la responsabilité du gros échec Vitinha à Marseille ! Il l’explique sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

« Le joueur on va éviter de l’enfoncer parce que cela doit être dur à vivre. Il le sait et c’est aussi pour ça, je pense, que les dirigeants s’activent pour essayer de lui trouver une porte de sortie car cela va être très très difficile pour lui de rentrer au stade Vélodrome. Je crois que même si certains supporteurs ont été indulgents, beaucoup ont très rapidement vu qu’il y avait un problème de niveau, qu’il n’avait pas de points forts, qu’il y avait un problème de coordination dans ses appuis et dans la surface. Il ne va ni vite ni ne saute haut. Il n’est pas malin dans la surface, il n’est pas adroit, explique Di Meco sur RMC. On l’a vu assez rapidement. Peut-être que c’est Pablo Longoria le responsable, le plus gros responsable. Bien sûr qu’il est responsable puisqu’il est président et que c’est lui qui a fait le chèque et c’est lui qui a signé en bas du contrat. Sauf qu’il y a peut-être quelqu’un dans le club qui est allé le voir plusieurs fois et qui a dit au président, qui devait avoir une info comme quoi il y avait un joueur intéressant à Braga, qu’il fallait le prendre à 27 millions. Quand un inconnu réussit dans un club, tout le monde lève la main en disant l’avoir vu en premier. Là par contre, il y en a quand même un qui a fait cette démarche. Et celui-là, il est toujours au club ou c’est l’imposteur (David Friio) qui est parti à Lyon? Je ne sais pas qui c’est »