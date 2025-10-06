Mercato OM : Diacre officiellement coach des Marseillaises !

C’était annoncé, c’est maintenant officiel, Corinne Diacre reprend le poste de coach de l’équipe féminine de l’OM, les Marseillaises.

Voici le communiqué du club :

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Corinne Diacre au poste d’entraîneure des Marseillaises. Ancienne internationale française (121 sélections), Corinne Diacre a consacré l’essentiel de sa carrière de joueuse à l’ASJ Soyaux, disputant plus de 350 matchs au plus haut niveau avant d’y débuter sa carrière d’entraîneure. Première femme en France à obtenir le BEPF, le diplôme le plus élevé dans la profession, elle a franchi une étape importante du football français en devenant en 2014 la première et, jusqu’à présent, l’unique femme à entraîner une équipe masculine professionnelle, le Clermont Foot 63 en Ligue 2. Forte de cette expérience unique et d’un parcours d’entraîneure reconnu, elle est ensuite nommée sélectionneuse de l’Équipe de France féminine en 2017. Elle conduit les Bleues jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2019 et aux demi-finales de l’Euro 2022, période durant laquelle elle a eu sous ses ordres certaines des plus grandes joueuses du monde, renforçant ainsi son expertise du très haut niveau. Son savoir-faire, sa rigueur et son parcours précurseur constituent des atouts majeurs en parfaite adéquation avec l’identité et le projet des Marseillaises.

L’Olympique de Marseille est ravi d’annoncer la signature de 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗰𝗿𝗲 au poste d’entraîneure des Marseillaises. ✍️🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/O1KnI2DxwN pic.twitter.com/feLW0MVZeU — Les Marseillaises (@OMfeminines) October 6, 2025



Corinne Diacre, entraîneuse des Marseillaises : «Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent.»

Stefano Petruzzo, Directeur Général des Marseillaises : «L’arrivée de Corinne Diacre marque une étape importante pour le développement des Marseillaises. Sa carrière unique, son exigence et son expérience au plus haut niveau correspondent en tous points à l’ambition que nous portons pour ce projet. Nous sommes convaincus qu’elle apportera l’élan nécessaire pour structurer l’équipe et faire grandir le projet des Marseillaises.»