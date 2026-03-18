Mercato OM : Didier Deschamps se félicite du rebond d’Adrien Rabiot au Milan !

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a commenté la situation d’Adrien Rabiot après son départ de l’OM et son installation à l’AC Milan. Un dossier sensible marqué par des tensions internes et un choix sportif désormais assumé.

Un départ mouvementé de l’OM difficile à vérifier dans ses détails

Le contexte évoqué autour de Adrien Rabiot et de l’OM repose sur un épisode conflictuel en début de saison, après une défaite à Rennes. L’altercation dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a eu pour conséquence le départ du milieu de terrain vers la Serie A et le Milan AC !

Didier Deschamps valide la progression de Rabiot en sélection

Didier Deschamps s’est félicité du rendement actuel d’Adrien Rabiot en Italie dans des propose rapportés par le 10Sport : « Rabiot a enchaîné les matchs, plutôt bien voire très bien, avec son club. Il est dans de meilleures conditions »

Le sélectionneur de l’Équipe de France souligne ici un point essentiel : la continuité de jeu et la stabilité sportive du milieu de terrain. « Il joue dans un système différent à Milan, mais il sait ce que j’attends de lui. Il sera concerné lui aussi. Sur le plan athlétique, avoir enchaîné les matchs, ce n’est que mieux pour nous »

Ces propos confirment la confiance maintenue par Didier Deschamps envers l’ancien joueur de l’OM, malgré un changement d’environnement. Concernant son transfert à AC Milan et ses retrouvailles avec Massimiliano Allegri, je ne peux pas confirmer ces informations sans sources fiables récentes.

Dans tous les cas, le message du sélectionneur est clair : la régularité et la forme physique de Adrien Rabiot restent déterminantes pour son rôle chez les Bleus, indépendamment de son passé récent en Ligue 1 avec l’OM.