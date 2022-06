Mercato OM : Dieng a tranché !

Bamba Dieng persiste, il veut rester à l’OM selon les informations de la Provence. Le joueur est courtisé par le SC Fribourg, mais souhaite poursuivre son aventure olympienne avec qui il est encore en contrat jusqu’en 2024.

Pour sa première saison complète en Ligue 1, Bamba Dieng a su se faire une place sur le front de l’attaque marseillaise. 25 matchs de championnat pour 7 buts et 3 passes décisives, dont un doublé très prometteur à Monaco et une superbe reprise de volée contre Strasbourg, élue plus beau but de la saison au Trophées UNFP. L’attaquant de 22 ans, a aussi découvert ses premières sélections avec le Sénégal et une victoire en finale de la CAN. De quoi taper dans l’œil de plusieurs écuries européennes.

Le joueur attire des clubs en Angleterre et Allemagne surtout, mais selon la Provence sa position serait « ferme et définitive », il veut rester à Marseille. Bamba Dieng confirme donc ce qu’il avait déjà annoncé le 15 mai lors de la cérémonie de remise des Trophées, où il affirmait poursuivre à Marseille. Fribourg tenterait néanmoins de convaincre l’entourage du joueur et commencerait sérieusement à se renseigner pour s’attacher les services de la pépite sénégalaise. L’OM serait prêt à négocier à partir d’une offre de 15 millions d’euros pour lâcher son attaquant. Si l’OM ne le lâche pas cet été, Bamba Dieng est appelé à gagner en importance au sein de l’effectif marseillais.

« 15 millions c’est pas possible » — Byllel

Extrait de l’émission « Apéro Mercato » où Byllel nous donne son sentiment quant au possible transfert de Bamba Dieng, au vu de son potentiel l’OM ne voit pas assez grand selon lui.

« Je ne comprends pas, soit il y a un délit de sale gueule, soit y a du racisme parce que c’est un joueur africain et que les joueurs africains sont moins cotés que les joueurs européens. Parce que Etikite là, 35 millions d’euros ou 40 millions d’euros avec les bonus à Newcastle et Bamba Dieng 15 millions d’euros ? Bamba Dieng il gagne la CAN, il es décisif à la CAN, il a une marge de progression importante, il a fait des belles rentrées avec l’OM, il a été décisif avec l’OM cette saison, il est encore maladroit mais il n’a que 22 ans et qu’une saison en ligue 1. En termes de potentiel pour un 9 ce n’est pas 15 millions d’euros ce n’est pas possible. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022