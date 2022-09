Mercato OM : Dieng, Bakambu, encore un départ à prévoir? Longoria fait le point !

En conférence de presse ce lundi pour les présentations d’Eric Bailly, Amine Harit et Issa Kaboré, Pablo Longoria a fait le point sur les derniers dossier du mercato de l’Olympique de Marseille.

Ce lundi Pablo Longoria était en conférence de presse pour la présentation des trois dernières recrues. Le président en a profité pour faire un point sur le mercato et a notamment répondu sur les situations de Dieng, Bakambu et un probable départ vu que certains championnat peuvent encore recruter !

« Le Mercato c’est compliqué. On considère que pour avoir un effectif, il faut avoir 21/22 joueurs. 23, c’est excessif comme moi je considère le football. C’est une conséquence du développement du mercato. On étudie des possibilités pour optimiser le temps de jeu. Dieng? Tout le monde connaît sa situation. Aujourd’hui c’est un un joueur de l’OM. On va étudier la situation, il doit se mettre à disposition du coach et prouver qu’il a sa place dans l’équipe. Comme Touré et Dieng, on avait la limitation pour la liste de C1. On a eu des discussions avec eux. Bakambu connaissait sa situation et il a décidé de rester. On est contents de son choix. C’est un joueur de l’OM. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/09/22)