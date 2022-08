Mercato OM : Dieng courtisé par un concurrent direct !

L’Olympique de Marseille ne semble pas compter sur Bamba Dieng pour la saison à venir. Pablo Longoria espère réussir à le vendre et ainsi réussir à faire rentrer de l’argent dans les caisses comme promis à McCourt…

Seul problème, l’attaquant sénégalais ne semble pas vraiment disposé à changer d’air. Le traitement qu’il subit actuellement pourrait cependant le faire réfléchir. Dans cette optique, trois clubs anglais, Fulham, Everton et Newcastle, se seraient positionnés selon L’Équipe. Le joueur n’est pas intéressé par Fulham et n’est pas encore une priorité pour les deux autres.

Il n’y a pas qu’en Angleterre que le jeune Olympien aiguise les appétits. En effet, toujours selon L’Équipe, l’OGC Nice serait également extrêmement intéressé. Le club azuréen serait prêt à formuler une offre de prêt avec option d’achat.

Bamba Dieng souhaiterait lui rester en France pour continuer sa progression. Lorient rêverait également de lui et souhaiterait un prêt.

Bamba Dieng veut absolument rester à l’OM

« Je ne dirai pas qu’elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l’intersaison, j’ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s’inscrivait sur la durée à l’OM, qu’il souhaitait rester et n’envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu’il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain. Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. » Seydou Bocar Seck, agent de Dieng– Source : La Provence (01/08/22)