Mercato OM : « Dieng ? Une simple valeur marchande pour la direction »

Depuis l’arrivée de Tudor à Marseille, Bamba Dieng vit des heures compliquées. Florent Germain est revenu dans « Rothen s’enflamme » sur la situation délicate que traverse l’attaquant sénégalais. Selon lui la direction marseillais le considère aujourd’hui plus comme une valeur marchande que comme un joueur de football.

De nouveau laissé de coté par son entraineur lors du premier déplacement de la saison à Brest (1-1), Bamba Dieng est dans une impasse. Désireux de rester à Marseille, il se heurte à l’inflexibilité de Tudor qui refuse de lui donner sa chance depuis le début de la saison. L’entraineur Croate ne serait pas convaincu par les prestations de l’international Sénégalais pendant les entrainements collectifs. Pour Florent Germain, cette déclaration est un coup de bluff afin de vendre le joueur plus rapidement. Le journaliste, invité à réagir sur le cas Bamba Dieng hier sur RMC, estime que la direction marseillaise voit Dieng comme un joueur capable de rapporter de l’agent. Selon lui, le club invoque certaines raisons pour que son attaquant de 22 ans plie bagage le plus rapidement possible.

À LIRE AUSSI : OM : Payet remonté, Milik en difficulté, Under sollicité ? Quelle attaque, quelle fin de mercato ?

» Je pense simplement que l’OM veut vendre Bamba Dieng, ce n’est pas une question d’argent ou de prolongation de contrat. Depuis un an, la direction le considère plus comme une valeur marchande que comme un joueur. C’est normal que le joueur se soit un peu vexé. Apparemment il ne convainc pas Igor Tudor à l’entrainement. Je pense qu’il y a quand même un peu de bluff dans cette déclaration. On connait tous l’histoire lorsqu’un club veut se séparer de quelqu’un, parfois on invoque certaines raisons. Je ne prend pas partie ni pour l’OM ni pour Dieng mais ce n’est pas une question d’argent. » Florent Germain – Source : RMC (15/08/2022)

OM : La raison pour laquelle Tudor met Payet sur le banc – https://t.co/AD3OXttbdI pic.twitter.com/xP2r0yM80f — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 16, 2022

Bamba Dieng veut absolument rester à l’OM

Interrogé dans les colonnes de La Provence au début du mois d’aout, Seydou Bacar Seck, l’agent de Bamba Dieng a réaffirmé la volonté du joueur de poursuivre sa carrière à Marseille. Il affirmait que Dieng était frustré de la situation mais qu’il allait se battre pour avoir sa chance et montrer toute ses qualités sur le terrain.

« Je ne dirai pas qu’elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l’intersaison, j’ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s’inscrivait sur la durée à l’OM, qu’il souhaitait rester et n’envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu’il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain. Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. » Seydou Bocar Seck, agent de Dieng – Source : La Provence (01/08/22)