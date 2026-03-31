Mercato OM : Dimitri Payet revient avec émotion sur ses deux départs “non voulus”

Dans un entretien croisé avec Christophe Galtier pour FCMarseille, Dimitri Payet s’est livré sans détour sur ses deux départs de l’Olympique de Marseille. L’ancien numéro 10 évoque un premier transfert subi vers l’Angleterre et une fin d’histoire douloureuse en 2023. Des propos forts qui éclairent deux tournants majeurs de sa carrière.

Un premier départ contraint vers la Premier League

Interrogé sur son transfert à West Ham United en 2015, Dimitri Payet explique que ce départ n’était pas initialement souhaité. Le contexte sportif de l’Olympique de Marseille, alors non qualifié pour une compétition européenne, a pesé dans la décision du club.

« Mon premier départ de l’OM ? Ce n’est pas voulu de base. Mais on fait une saison où on n’est pas européen je crois donc il faut vendre. Les premières offres qui tombent j’en fais partie. C’est la Premier League, c’est West Ham, un club populaire en Angleterre. Donc c’est un nouveau défi mais c’est vrai que ce n’était pas dans les projets immédiatement. »

Ce transfert marque un tournant dans la carrière de l’international français, qui découvrira la Premier League et s’y imposera rapidement, avant de revenir à Marseille en 2017.

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2023 : une séparation vécue comme un « déchirement »

Le second départ, acté à l’été 2023, est décrit comme bien plus douloureux par Dimitri Payet. Cette fois, le joueur insiste sur l’absence totale d’anticipation de cette décision. « 2023 ? Ce n’était pas dans les projets du tout. J’avais en tête de finir ma carrière ici. Après 8 ans, ça a été un déchirement et une douleur très difficiles à accepter et à encaisser. Je vis avec aujourd’hui, c’est un choix que le club a fait et il faut le respecter. Mais oui ça m’a fait beaucoup de mal. »

Après huit saisons cumulées sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet quitte ainsi le club phocéen, où il aura marqué durablement les supporters et l’histoire récente de l’OM. Il vient d’annoncer la retraite sportive…