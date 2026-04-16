Mercato OM : Directeur sportif… après Giuntoli, un nouveau nom !

L’Olympique de Marseille poursuit activement sa recherche d’un nouveau directeur sportif. Parmi les profils étudiés, celui de Paul Mitchell se détache avec insistance selon les informations de Footmercato. Libre depuis son départ de Newcastle, le dirigeant anglais présente un CV solide et une expérience reconnue en Europe.

Paul Mitchell, un profil expérimenté dans le viseur de l’OM

La quête d’un successeur à Medhi Benatia s’intensifie du côté de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé, dont celui de Cristiano Giuntoli, considéré comme une piste sérieuse. Mais un autre candidat revient avec force : Paul Mitchell, actuellement libre de tout contrat.

Âgé de 45 ans, le dirigeant anglais possède une réputation bien établie sur le marché européen. Né à Manchester, il s’est d’abord fait un nom en Angleterre, notamment à Southampton entre 2011 et 2014, puis à Tottenham jusqu’en 2018, où il a dirigé le recrutement professionnel et celui des jeunes.

Une dimension internationale forgée entre Red Bull et Monaco

La carrière de Paul Mitchell a pris une tournure internationale lorsqu’il a rejoint la galaxie Red Bull. Entre 2018 et 2020, il a occupé le poste de directeur technique de la division football, supervisant plusieurs clubs comme Leipzig, New York ou encore le RB Bragantino.

C’est toutefois son passage à l’AS Monaco (2020-2023) qui a marqué les observateurs en Ligue 1. Arrivé dans un contexte délicat, il a participé à la reconstruction du club. Sous sa direction, Monaco a retrouvé les compétitions européennes. Il a également contribué au développement de l’Academy, à la création du groupe Elite et au renforcement des liens avec le Cercle Bruges, club partenaire.

Une expérience récente concluante à Newcastle

Plus récemment, Paul Mitchell a passé une saison à Newcastle (2024-2025). Il y a occupé un rôle important dans la structuration sportive du club. Son passage a été marqué par la victoire en Carabao Cup, un succès historique pour les Magpies, qui attendaient un trophée national majeur depuis 70 ans.

Un profil qui correspond aux attentes de l’OM

En interne, le profil de Paul Mitchell séduit pour plusieurs raisons. L’Olympique de Marseille recherche un dirigeant capable de structurer durablement son projet sportif, notamment en développant les jeunes talents tout en renforçant la stratégie de recrutement.

Le dirigeant anglais coche de nombreuses cases : expérience internationale, réseau étendu, compétences linguistiques (anglais, espagnol, français) et capacité à travailler sur le court, moyen et long terme. Son leadership et sa vision globale du développement sportif correspondent aux attentes de la direction marseillaise.

Alors que le club poursuit sa réorganisation, marquée récemment par la nomination de Stéphane Richard en remplacement de Pablo Longoria, le choix du futur directeur sportif apparaît comme une étape clé. Attirer un profil comme Paul Mitchell représenterait un signal fort dans la volonté de structuration et d’ambition affichée par l’OM.