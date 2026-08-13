Mercato OM : Djellit écarte la piste Zorgane et valide une autre idée !

Le mercato de l’OM continue de faire parler, notamment autour des profils algériens susceptibles de rejoindre Marseille. Sur X, le journaliste Nabil Djellit a donné son avis sur la piste Adem Zorgane. Selon lui, Ilan Kebbal correspond davantage aux besoins de l’OM.

Djellit écarte la piste Zorgane

Nabil Djellit ne semble pas convaincu par l’intérêt d’un recrutement d’Adem Zorgane à l’OM. Le journaliste estime que le milieu algérien présente un profil trop proche de celui d’Himad Abdelli, déjà présent dans l’effectif marseillais. « Pour moi l’OM n’a pas besoin d’un joueur comme Zorgane. Il n’est pas si éloigné d’Abdelli dans le profil », a-t-il écrit sur X.

Cette déclaration correspond à une analyse personnelle du journaliste et ne signifie pas que l’Olympique de Marseille a officiellement abandonné cette piste.

Pour moi l’OM n’a pas besoin d’un joueur comme Zorgane. Il n’est pas si éloigné d’Abdelli dans le profil. Si faut piocher chez les Fennecs, c’est Kebbal qui coche le plus de cases à mon sens…#Mercato — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 12, 2026

Kebbal davantage adapté au projet de l’OM

Nabil Djellit cite en revanche Ilan Kebbal comme le joueur algérien correspondant le mieux aux besoins marseillais. « Si faut piocher chez les Fennecs, c’est Kebbal qui coche le plus de cases à mon sens… », a ajouté le journaliste.

Le profil de Kebbal est régulièrement associé aux discussions autour du mercato de l’OM. Le joueur du Paris FC reste toutefois difficile à recruter, notamment en raison de sa situation contractuelle et des conditions financières d’une éventuelle opération.

Pour Djellit, le choix est donc clair : entre Zorgane et Kebbal, c’est le joueur du Paris FC qui semble le plus adapté à l’OM. À ce stade, il s’agit cependant d’un avis et non d’une confirmation d’un transfert à Marseille.