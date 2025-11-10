Mercato OM : Djellit propose un attaquant inaccessible à Benatia !

Le journaliste Nabil Djellit n’a pas caché son admiration pour l’attaquant Emanuel Emegha : « Emegha, c’est le joueur qu’il faut à Marseille », a‑t‑il posté sur X pour conseiller l’action de Mehdi Benatia, le directeur du football de l’OM. Cette prise de position marque l’intérêt médiatique pour un joueur qui pourrait bien incarner le profil d’attaquant voulu par le club phocéen. Mais derrière ce souhait s’en cache une réalité beaucoup plus complexe.

Profil et situation d’Emegha

Emanuel Emegha évolue actuellement au Racing Club de Strasbourg Alsace (RCS), club dans lequel il a notamment marqué deux fois contre l’OM, en novembre 2023 à la Meinau (1‑1) et en janvier 2025 au Vélodrome (1‑1) ! Son bilan : 29 buts et 7 passes décisives en 68 apparitions avec Strasbourg, Cependant, l’attaquant néerlandais appartient à Chelsea FC depuis l’été dernier, immédiatement prêté à Strasbourg. Cette situation de prêt, couplée à son statut dans un réseau de clubs potentiellement lié à la multipropriété, le rend hautement inaccessible pour un transfert à court terme vers Marseille.

Emegha c’est le joueur qu’il faut à Marseille. #RSCALOSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 9, 2025

Emanuel Emegha, bonne idée mais trop tard…