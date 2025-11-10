Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Djellit propose un attaquant inaccessible à Benatia !
OM Actualités

Mercato OM : Djellit propose un attaquant inaccessible à Benatia !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le
Nabil Djellit
Nabil Djellit

Le journaliste Nabil Djellit n’a pas caché son admiration pour l’attaquant Emanuel Emegha : « Emegha, c’est le joueur qu’il faut à Marseille », a‑t‑il posté sur X pour conseiller l’action de Mehdi Benatia, le directeur du football de l’OM. Cette prise de position marque l’intérêt médiatique pour un joueur qui pourrait bien incarner le profil d’attaquant voulu par le club phocéen. Mais derrière ce souhait s’en cache une réalité beaucoup plus complexe.

Profil et situation d’Emegha

 

Emanuel Emegha évolue actuellement au Racing Club de Strasbourg Alsace (RCS), club dans lequel il a notamment marqué deux fois contre l’OM, en novembre 2023 à la Meinau (1‑1) et en janvier 2025 au Vélodrome (1‑1) ! Son bilan : 29 buts et 7 passes décisives en 68 apparitions avec Strasbourg, Cependant, l’attaquant néerlandais appartient à Chelsea FC depuis l’été dernier, immédiatement prêté à Strasbourg. Cette situation de prêt, couplée à son statut dans un réseau de clubs potentiellement lié à la multipropriété, le rend hautement inaccessible pour un transfert à court terme vers Marseille.

Emanuel Emegha, bonne idée mais trop tard…

 

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823