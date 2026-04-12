Mercato OM : Djibril Cissé propose un nom d’entraineur pour la saison prochaine !

L’ancien attaquant de l’OM Djibril Cissé s’est exprimé sur la chaîne L’Équipe au sujet de l’arrivée de Stéphane Richard dans l’environnement du club. Il met en avant la nécessité d’un directeur sportif expérimenté et d’un entraîneur en phase avec le football moderne. Un message clair dans un contexte de réorganisation sportive.

Une direction sportive jugée déterminante

Sur le plateau de L’Équipe, Djibril Cissé a livré une analyse directe de la situation à l’Olympique de Marseille. À propos de Stéphane Richard, il déclare : « Le fait qu’il ne s’y connaisse pas trop en football (stéphane Richard), moi ça me va parce que ça veut dire qu’il va être obligé de prendre une pointure en directeur sportif. Il devra prendre quelqu’un qui s’y connaît et qui a les contacts. Il va être obligé. »

Dans un moment clé pour l’OM, cette prise de position met en lumière un enjeu majeur : la structuration de la direction sportive. Le choix du futur directeur sportif apparaît comme un levier stratégique pour redonner de la cohérence au projet marseillais, notamment sur le marché des transferts et dans la gestion de l’effectif.

Le pari d’un entraîneur jeune et moderne

Djibril Cissé insiste également sur l’importance du tandem avec l’entraîneur : « Le binôme directeur sportif-coach, il ne faudra pas se tromper. Pour l’entraîneur, je jouerai la carte jeunesse. Un coach jeune et qui connaît la nouvelle génération. Un peu comme Amorim au Sporting ? Oui ».

La référence à Ruben Amorim, actuellement au Sporting CP, illustre une vision tournée vers un football moderne, basé sur la progression des jeunes talents et une identité de jeu forte.

Dans un contexte où l’OM cherche de la stabilité en Ligue 1, ces déclarations soulignent une attente claire : un projet structuré, porté par des profils complémentaires et compétents.