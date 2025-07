Mercato OM : Dossier Paixao, c’est quitte ou double aujourd’hui ?

Le dossier Igor Paixao connaît une avancée majeure du côté de l’Olympique de Marseille, mais un tournant décisif est attendu dans les prochaines heures. Selon les informations du journaliste néerlandais Mikos Gouka (AD Sportwereld), Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, doit s’entretenir dans la journée avec son homologue Dennis te Kloese, directeur général de Feyenoord, pour tenter de débloquer la situation.

L’attaquant brésilien, âgé de 25 ans, a déjà trouvé un accord contractuel avec l’OM. Mais aucune entente n’a encore été conclue entre les deux clubs, alors que les négociations se poursuivent depuis plusieurs jours. Le club néerlandais se montre pour l’instant inflexible sur ses exigences financières, tandis que l’OM cherche une porte de sortie pour faire baisser le coût de l’opération.

Benatia praat later vandaag met Te Kloese in een poging om Igor Paixao los te weken. De situatie: Paixao zelf is al even akkoord met Olympique Marseille. Maar die club is er dus niet uit met Feyenoord. Als dat vandaag niet lukt, schakelen de Fransen door, klinkt het. #Feyenoord

