Mercato OM : Double mauvaise nouvelle pour la recrue Gigot !

Pablo Longoria a encore été actif lors du dernier mercato d’hiver. Le patron du sportif a recruté 4 joueurs dont deux à partir de l’été prochain. Samuel Gigot vient d’apprendre deux mauvaises nouvelles.

L’OM a recruté Cédric Bakambu et Sead Kolasinac en janvier. De plus Pablo Longoria a déjà assuré les arrivées de Samuel Gigot et Bartuğ Elmaz pour juillet prochain. Le défenseur français du Spartak Moscou vient d’apprendre deux mauvaises nouvelles…

En effet, l’ancien joueur d’Arles-Avignon est sorti sur blessure lors de la défaite du Spartak Moscou ce samedi dans le derby face au CSKA Moscou (2-0). Le défenseur s’est blessé dans les arrêts de jeu de ce match de la 19e journée du championnat russe. De plus, son club ne pourra pas disputer les 8es de finale de la Ligue Europa, car le club a été exclu de la compétition par l’UEFA en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Pour célébrer sa venue, Samuel Gigot avait tenu à s’adresser pour la première fois aux fans de l’OM. Et il semble très emballé à l’idée de poursuivre sa carrière dans « le plus grand club de France ». De quoi donner le ton avant même son arrivée.

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)

Selon les sources du journal L’Équipe, la venue de Samuel Gigot était tout sauf une tâche aisée pour Pablo Longoria. Alors que le défenseur français était libre en juin prochain, son club du Spartak Moscou a accumulé les tentatives de prolongation. De plus, pas moins de trois clubs de Ligue 1 se sont penchés sur son profil en vue de s’attacher ses services pour la saison prochaine. Parmi eux l’OGC Nice, le LOSC et… l’Olympique Lyonnais. Mais Samuel Gigot a privilégié la piste menant à l’OM. Une véritable preuve de son envie de briller sur ses nouvelles couleurs désormais.