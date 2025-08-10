Mercato OM : “Du cœur, mais un joueur très moyen

Arrivé à Marseille l’ été dernier après un passage mitigé à Everton, Neal Maupay ne fait pas l’unanimité chez les suiveurs du football français. Interrogé à son sujet, Yacine Yousfi livre une analyse franche et sans détour sur le profil de l’attaquant formé à Nice.

“Le niveau est très moyen, il a du cœur, il est chambreur.” Dès les premiers mots, le ton est donné. Si Yousfi reconnaît certaines qualités humaines et mentales à Maupay. Son engagement et sa capacité à faire parler sur un terrain? il ne semble pas convaincu par son apport purement footballistique. “Ce n’est pas un mauvais joueur mais le salaire est trop gros par rapport à sa valeur.”

C’est l’un des reproches souvent faits à Maupay : un statut salarial élevé, hérité de ses années en Premier League, qui ne reflète plus vraiment ses performances actuelles. Son passage à Everton a été décevant, et même si son prêt à Brentford a relancé légèrement la machine, il reste loin des standards attendus pour un attaquant de pointe.“Mais en 3e attaquant, ça le fait sans problème.”

La conclusion de Youssfi résume bien la perception actuelle du joueur : un profil utile dans une rotation, capable d’apporter de l’énergie et de la profondeur au groupe, mais pas un titulaire indiscutable dans un club visant le haut de tableau en Ligue 1.

Un rôle à redéfinir à Marseille

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Maupay devra accepter ce rôle de soutien dans la hiérarchie offensive. S’il parvient à canaliser son tempérament chambreur et à retrouver un minimum d’efficacité devant le but, il pourrait rendre des services… à condition que ses exigences salariales ne pèsent pas trop lourd sur les finances du club marseillais.