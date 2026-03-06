Mercato OM : en fin de contrat en 2027, ces deux cadres ne seront pas prolongés ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Olympique de Marseille, Gerónimo Rulli et Geoffrey Kondogbia se retrouvent dans une zone d’incertitude. Selon les informations rapportées par L’Équipe, aucune discussion n’a pour l’instant été engagée pour prolonger leurs contrats. Une situation qui pourrait rapidement poser un dilemme stratégique à la direction marseillaise.

Une situation contractuelle qui interpelle à l’OM

Arrivé à l’été 2024, Gerónimo Rulli est aujourd’hui l’un des cadres de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le gardien argentin de 33 ans a disputé 20 matchs de Ligue 1 cette saison. Son contrat court jusqu’en juin 2027, après son transfert estimé à environ 4 millions d’euros lors de sa signature avec le club phocéen.

Pourtant, selon les informations relayées par L’Équipe, aucune discussion n’a été entamée entre le club et le portier pour prolonger son bail. Cette absence de négociation entretient le flou autour de son avenir à moyen terme.

La situation est similaire pour Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de 33 ans, apparu à 7 reprises en championnat cette saison, est lui aussi lié au club olympien jusqu’en 2027. Là encore, aucune discussion n’a été engagée pour prolonger son contrat à ce stade.

Le risque d’un départ anticipé dès l’été

Cette absence de négociation pourrait rapidement devenir un enjeu stratégique pour l’Olympique de Marseille. Si la situation reste inchangée dans les prochains mois, Gerónimo Rulli et Geoffrey Kondogbia entreront dans leur dernière année de contrat à l’issue de la saison prochaine. Dans ce contexte, la direction marseillaise pourrait être tentée d’envisager une vente lors d’un prochain mercato afin d’éviter un départ libre en 2027. Plusieurs clubs européens appliquent désormais cette logique de gestion d’effectif pour préserver la valeur de leurs joueurs.

⚪🔵 Mercato OM : Greenwood + 4 départs minimum à venir… Selon L’Équipe, le club pourrait connaître de grands changements en coulisses (avenir incertain pour Pablo Longoria, départ attendu de Mehdi Benatia) et dans l’effectif. Départs annoncés ou probables :

➡️ Ethan Nwaneri… pic.twitter.com/c9agDE7aDi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2026



À Marseille, ce dossier pourrait donc s’inviter dans les réflexions du prochain mercato. L’OM devra arbitrer entre la continuité sportive incarnée par ces deux joueurs expérimentés et la nécessité de sécuriser ses actifs sur le marché des transferts.

Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été annoncée par le club phocéen concernant l’avenir de Gerónimo Rulli et Geoffrey Kondogbia. Mais l’évolution de leur situation contractuelle sera l’un des sujets à suivre de près dans les prochaines semaines autour de l’OM.