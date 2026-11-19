Parti de l’Olympique de Marseille durant l’été pour rejoindre l’AS Rome, Leonardo Balerdi continue de susciter des réactions contrastées. Malgré des débuts encourageants en Serie A, l’ancien capitaine olympien reste régulièrement critiqué après ses erreurs, notamment en France et en Argentine. Une situation qui agace le média italien Il Romanista, lequel dénonce un acharnement médiatique hérité de son passage à Marseille.

Leonardo Balerdi a quitté l’Olympique de Marseille il y a un peu moins de trois mois, mais son aventure marseillaise continue de faire parler jusqu’en Italie.

Le défenseur argentin, désormais joueur de l’AS Rome, connaît des débuts contrastés dans son nouveau club. Capable de prestations remarquées, notamment face au Torino ou à Naples, il a également commis certaines erreurs importantes, comme lors du déplacement à Manchester United en Ligue des champions.

Mais pour une partie de la presse romaine, les critiques dont il fait l’objet seraient devenues disproportionnées.

Dans un article publié le 16 novembre↗, le journaliste Lorenzo Paielli, pour Il Romanista, s’interroge sur le traitement réservé à l’ancien Olympien.

Sous le titre « Quell’insolito accanimento mediatico contro Balerdi », soit « Cet étrange acharnement médiatique contre Balerdi », le quotidien prend clairement position en faveur du défenseur.

Voir sur YouTube

« Des critiques féroces », notamment à Marseille

Le média italien considère que Balerdi reste poursuivi par la réputation acquise durant ses années marseillaises.

Selon le journaliste, chaque erreur de l’international argentin provoque presque automatiquement une nouvelle vague de critiques, particulièrement dans les médias français et argentins.

Pour illustrer son propos, Il Romanista revient sur plusieurs épisodes marquants de son passage à l’OM.

Le quotidien rappelle notamment les commentaires très sévères formulés dans l’After Foot sur RMC après la défaite contre l’Eintracht Francfort en 2022, à une époque où le défenseur faisait encore l’objet de nombreuses interrogations.

Il évoque également la lourde défaite de Marseille face au PSG (5-0) en février 2026.

À l’issue de cette rencontre, L’Équipe avait attribué la note de 1/10 à Balerdi, devenu capitaine de l’OM.

Pour le journaliste italien, ces épisodes ont contribué à installer une image négative du joueur, dont les erreurs continueraient de peser davantage que ses qualités dans les jugements portés sur lui.

Une sévérité que Il Romanista juge excessive, même si le média reconnaît que certaines critiques étaient justifiées par ses prestations.

Un but contre son camp relance les critiques

Le dernier épisode évoqué par le quotidien italien concerne la sélection argentine.

Lors d’un match amical contre l’Uruguay, Leonardo Balerdi a inscrit un but contre son camp dans des circonstances particulièrement malheureuses.

Sur un dégagement manqué de Lisandro Martinez, le ballon a heurté le défenseur romain avant de terminer sa course dans le but argentin.

Une action involontaire qui a immédiatement provoqué de nouvelles réactions négatives.

Selon Il Romanista, plusieurs médias et supporters français ont alors repris les critiques habituelles visant l’ancien capitaine olympien.

Le quotidien estime que cette action illustre parfaitement le problème : une erreur spectaculaire, même largement accidentelle, suffit à remettre en cause l’ensemble des performances du joueur.

Le journaliste italien considère notamment que Balerdi reste prisonnier d’une réputation construite durant ses années à Marseille.

En Italie, Balerdi a pourtant déjà convaincu

Pour défendre son analyse, Il Romanista s’appuie sur le début de saison du joueur avec l’AS Rome.

Au moment de la publication de l’article, Balerdi avait participé à 11 des 15 rencontres disputées par son équipe, avec plusieurs prestations remarquées.

Son match contre le Torino, en septembre, avait notamment suscité des commentaires très positifs.

Comme nous l’avions rapporté sur Football Club de Marseille, plusieurs médias italiens lui avaient attribué la note de 7,5/10↗, saluant ses interventions défensives et sa capacité à anticiper les attaques adverses.

Quelques semaines plus tard, Balerdi s’était également illustré offensivement lors du spectaculaire match nul contre Naples (3-3), en inscrivant un doublé, le premier de sa carrière professionnelle.

Deux buts qui avaient confirmé son importance grandissante dans l’effectif romain.

Le média italien estime ainsi que l’Argentin possède les qualités et le caractère nécessaires pour devenir un joueur important de l’équipe de Gian Piero Gasperini.

Manchester United : une erreur qui rappelle Marseille

Pour autant, tout n’a pas été parfait depuis son arrivée en Italie.

Le déplacement à Manchester United, début novembre, a notamment rappelé certaines difficultés observées durant son passage à l’OM.

Alors que Balerdi réalisait jusque-là une prestation solide, il a été impliqué dans plusieurs situations défensives décisives en fin de rencontre.

La Roma, qui menait 2-0, s’est finalement inclinée 3-2 à Old Trafford.

Les principaux quotidiens italiens avaient alors sévèrement sanctionné l’ancien Marseillais↗, avec des notes comprises entre 4 et 5/10.

La Gazzetta dello Sport, La Repubblica et Il Messaggero avaient notamment souligné ses erreurs dans les dernières minutes.

Ce précédent apporte toutefois une nuance au discours d’Il Romanista : la presse italienne n’épargne pas non plus Balerdi lorsqu’il commet des erreurs importantes.

La différence résiderait plutôt, selon le média romain, dans la manière d’évaluer l’ensemble de son travail.

Une mauvaise prestation ne devrait pas, à ses yeux, effacer les progrès et les qualités montrés lors des autres rencontres.

Balerdi, un joueur qui divise toujours autant

Cette prise de position venue d’Italie rappelle à quel point Leonardo Balerdi reste un joueur clivant.

À Marseille, l’Argentin avait alterné les prestations de haut niveau et les erreurs individuelles parfois coûteuses.

Sa qualité de relance, son agressivité défensive et sa capacité à défendre vers l’avant avaient convaincu plusieurs entraîneurs de lui accorder leur confiance.

Mais ses difficultés de concentration dans certaines situations avaient également alimenté les critiques.

Devenu capitaine de l’OM, il avait dû assumer une exposition médiatique encore plus importante, dans un environnement particulièrement exigeant.

Son départ à Rome devait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Pour Il Romanista, l’ancien Olympien mérite désormais d’être jugé sur ses performances actuelles plutôt que sur les erreurs commises pendant ses années marseillaises.

Un point de vue qui ne fait pas nécessairement l’unanimité, mais qui montre que le regard porté sur Balerdi continue de diviser, bien au-delà de Marseille.