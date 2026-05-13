Mercato OM : En plus des pistes Genesio et Galtier, un coach étranger également visé ?

Le futur organigramme de l’Olympique de Marseille commence à se dessiner. Alors que la nomination de Lorenzi au poste de directeur sportif se précise, le chantier prioritaire concerne désormais le choix du prochain entraîneur pour succéder à Habib Beye. Plusieurs profils sont étudiés, avec une préférence assumée pour un technicien français expérimenté.

Un entraîneur français privilégié pour lancer le nouveau projet de l’OM

À Marseille, le dossier du futur coach est déjà considéré comme central dans la préparation du prochain mercato. Selon les informations de L’Équipe, la direction transitoire de l’OM travaille en parallèle de l’arrivée attendue de Lorenzi afin d’anticiper l’après-Habib Beye.

Arrivé en février dans un contexte délicat, l’ancien entraîneur du Red Star n’a pas rempli les objectifs fixés à son arrivée. Le club espérait une qualification sur le podium de Ligue 1 ainsi qu’un parcours victorieux en Coupe de France. Dans ce contexte, son départ apparaît désormais acté en interne.

Le futur directeur sportif devra donc rapidement s’accorder avec la direction marseillaise sur le profil du prochain entraîneur. Toujours selon L’Équipe, la priorité serait donnée à un coach français, habitué aux exigences du très haut niveau et capable d’incarner immédiatement le nouveau projet sportif du club phocéen.

Deux noms reviennent avec insistance dans les discussions : Bruno Genesio et Christophe Galtier. Le premier, actuellement à Lille, serait davantage proche d’un départ que d’une prolongation, même si sa priorité reste la fin de saison du LOSC. Le second, sous contrat jusqu’en 2027 avec Neom, en Arabie saoudite, conserve une forte cote auprès des décideurs marseillais. Christophe Galtier a déjà été approché par le passé et n’a jamais caché son attachement à l’OM, le club de sa ville natale.

La piste Adi Hütter étudiée par la direction marseillaise

Si la tendance mène vers un entraîneur français, une alternative étrangère figure également sur la short-list marseillaise. L’Équipe évoque en effet le nom d’Adi Hütter, ancien entraîneur de l’AS Monaco.

Libre actuellement, le technicien autrichien possède une solide expérience européenne acquise notamment avec l’Eintracht Francfort et Monaco. Son profil est étudié dans le cadre des réflexions menées autour du futur projet sportif olympien.

Le choix du prochain entraîneur sera déterminant pour lancer le mercato de l’Olympique de Marseille. Entre la volonté de stabiliser le projet, la pression des résultats et la nécessité de reconstruire un effectif compétitif, l’OM s’apprête à vivre un été particulièrement stratégique.