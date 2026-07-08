Mercato OM : Enfin un latéral droit… Premier contrat pro signé !

La nouvelle ère de l’OM a officiellement débuté ce lundi 6 juillet, avec la reprise de l’entraînement sous les ordres de Bruno Genesio et l’intégration de plusieurs jeunes au groupe professionnel. Une dynamique qui confirme la volonté du club de miser sur les jeunes talents qui viennent renforcer la Pro2 dans un premier temps.

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Lorenzi poursuit son recrutement des jeunes…

Après plusieurs signatures de jeunes joueurs à fort potentiel, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi poursuit sur sa lancée. On apprend ce mercredi après-midi la signature du premier contrat professionnel de Mathis Clément, 20 ans. Une décision qui s’inscrit dans la stratégie du club marseillais de miser davantage sur son centre de formation, une ligne déjà défendue par le prédécesseur de Lorenzi, Mehdi Benatia.

Né le 23 janvier 2006 à Roubaix, le jeune défenseur a rejoint le centre de formation de l’OM dès la saison 2019-2020, en catégorie U14. Depuis, il a gravi tous les échelons du club jusqu’à s’imposer comme un élément solide de sa génération. Son travail et sa détermination sont aujourd’hui récompensés par un contrat professionnel courant jusqu’en juin 2027, comme l’a confirmé le club sur ses réseaux sociaux.

Clément a notamment contribué à la victoire en Coupe Gambardella en 2024, où il avait inscrit un but en finale. Reste à voir comment il reviendra de sa grave blessure survenue en début d’année : une rupture des ligaments croisés.

𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/3P5BJZUgzn pic.twitter.com/Iq4mOygwqn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2026

Latéral ou piston ? Une question de système

Si Mathis Clément est souvent présenté comme latéral droit, son profil correspond en réalité davantage à celui d’un piston droit : un poste qui colle mieux aux systèmes à trois défenseurs utilisés en formation. Reste à voir comment Bruno Genesio l’utilisera, entre un système à quatre ou à trois derrière, selon l’évolution de son projet de jeu avec l’équipe première. Une signature qui n’a donc rien d’anodin.

Ce nouveau contrat n’est pas un cas isolé. Un mois plus tôt, le 1er juin, le club avait déjà évoqué la perspective de ce passage professionnel pour Clément, en même temps que celui d’un autre “minot” de la même génération Gambardella : Kelyann Bezahaf, lui aussi piston de formation. Les deux joueurs incarnent, aux yeux de la direction sportive, l’avenir immédiat de la Pro 2 marseillaise.

Plus largement, cette signature s’inscrit dans une série de contrats professionnels accordés ces derniers mois à des joueurs issus du centre de formation : Anis Doubal, Tadjidine Mmadi, Saïd Remadnia, Milan Leccese ou encore Antoine Valero ont eux aussi franchi ce cap récemment. Une accumulation de signatures qui dessine une ligne claire : sous l’impulsion de Grégory Lorenzi, l’OM entend structurellement s’appuyer sur ses jeunes pour construire l’avenir du club, dans la continuité du travail engagé par Mehdi Benatia.

𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/3P5BJZUgzn pic.twitter.com/Iq4mOygwqn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2026



«Notre défenseur, formé au club, poursuit son parcours et signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Né le 23 janvier 2006, Mathis Clément est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2019-2020 (U14). Depuis, il a gravi les échelons au sein du club, s’imposant comme un élément solide de la défense olympienne. Champion de France U17 en 2023 et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, il a su se distinguer par son sérieux et sa progression constante. Victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier 2026, Mathis poursuit actuellement sa rééducation. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027»

En accordant son premier contrat professionnel à Mathis Clément, l’OM confirme sa volonté de faire de son centre de formation un pilier de son projet sportif. Si le jeune piston droit doit encore franchir plusieurs étapes, notamment après sa blessure, cette signature témoigne de la confiance que le club place en sa génération. À l’heure où Marseille cherche à construire sur le long terme, l’émergence de talents comme Clément pourrait bien n’être que le début d’une nouvelle vague de « minots » appelés à se faire une place au plus haut niveau. Reste désormais à savoir lesquels sauront transformer cette promesse en véritable réussite sous le maillot olympien.

Paul Laffisse