Mercato OM : énorme retournement de tendance pour Igor Paixao selon Riolo !

Le dossier Igor Paixao pourrait connaître un retournement spectaculaire dans les dernières heures du mercato. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a indiqué que la tendance avait complètement évolué en quelques jours : alors qu’un départ du Brésilien semblait quasiment certain vendredi, son maintien à l’OM serait désormais le scénario privilégié.

« Aujourd’hui, on est plutôt sur une tendance où il ne bougera pas »

Le feuilleton Igor Paixao continue de réserver des rebondissements. Sur RMC, Daniel Riolo a livré une information particulièrement forte sur l’évolution du dossier :

« Vendredi on était sûrs à 100 % que Paixao allait quitter l’OM, aujourd’hui on est plutôt sur une tendance où il ne bougera pas. »

Un changement de tendance important alors que Sunderland a poussé pour recruter l’ailier brésilien et que plusieurs offres ont été évoquées ces derniers jours.

Une excellente nouvelle sportive pour Genesio ?

Si cette tendance se confirme, Bruno Genesio pourrait finalement conserver l’un des joueurs qu’il souhaite absolument garder. Le technicien marseillais a régulièrement insisté sur le danger de perdre ses meilleurs éléments sans avoir la possibilité de les remplacer, l’OM restant soumis à de fortes contraintes sur sa masse salariale.

Paixao était encore présenté récemment comme l’une des principales valeurs marchandes susceptibles de partir afin de débloquer le mercato olympien. L’OM aurait même refusé une offre de 40M€ de Sunderland…

À l’approche de la clôture du marché, le scénario semble donc évoluer : un départ qui paraissait quasiment acquis vendredi pourrait finalement ne pas avoir lieu. Le dossier reste forcément à surveiller jusqu’au bout, mais la tendance donnée par Daniel Riolo dimanche soir est désormais claire : Igor Paixao pourrait rester à l’OM.