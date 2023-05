Mercato OM : Enorme rumeur au Chili, le PSG veut Alexis Sanchez pour remplacer Messi !

C’est une bombe lancé par le quotidien chilien la tercera, le PSG aurait ciblé la star de l’OM Alexis Sanchez pour venir remplacer Lionel Messi. L’international chilien a affiché son envie de rester à Marseille en particulier si le club se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions.

Pablo Longoria est déjà en pourparlers avec Alexis Sanchez pour qu’il reste au moins une saison de plus à l’OM. L’attaquant a déjà fait savoir à Fernando Felicevich, son agent, qui a débarqué cette semaine à Marseille pour s’occuper de son renouvellement, qu’il était favorable à cette idée. Mais Sanchez veut être certain de jouer la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. L’OM est 3e et pour l’instant devrait passer par deux tours préliminaires.

#LaTerceraPM | Bombazo en Francia: el PSG llama a Alexis Sánchez para reemplazar a Lionel Messi https://t.co/Wg6TF87Zjc pic.twitter.com/SoRWtKpe6K — La Tercera (@latercera) May 16, 2023

Mais l’OM va devoir se méfier des clubs qui lorgnent sur Sanchez. Galatasaray était déjà très intéressé par son profil l’été dernier, sa belle saison avec l’OM pourrait lui ouvrir les portes de clubs plus ambitieux. Au Chili, on précise que le PSG a besoin de faire signer un nom après le départ annoncé de Lionel Messi. Le media la Tercera estime que le recrutement d’Alexis Sanchez serait une opportunité importante, et l’occasion aussi d’affaiblir l’un de ses principaux rivaux en championnat. De plus, sa rage de vaincre ajouté à son profil de leader et son expérience sont des atouts importants, d’autant que son salaire est bien loin des standards du PSG. Un scenario qui ne va pas du tout plaire aux supporters marseillais !

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.