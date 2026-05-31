Mercato OM : Entraineur, une des pistes s’envole officiellement !

L’Eintracht Francfort a officialisé ce dimanche le retour d’Adi Hütter au poste d’entraîneur. Libre depuis son départ de l’AS Monaco en octobre dernier, le technicien autrichien figurait parmi les noms évoqués autour de l’OM ces dernières semaines. Cette officialisation met fin à toute possibilité de voir l’ancien coach monégasque rejoindre Marseille.

L’Eintracht Francfort sécurise le retour d’Adi Hütter

Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅 Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026

Le feuilleton est désormais clos. Ce dimanche, l’Eintracht Francfort a annoncé la nomination d’Adi Hütter comme nouvel entraîneur de l’équipe première. L’Autrichien de 56 ans effectue ainsi son retour dans un club qu’il avait déjà dirigé entre 2018 et 2021.

Sans poste depuis son éviction de l’AS Monaco en octobre dernier, Hütter restait l’un des techniciens expérimentés disponibles sur le marché. Son passage sur le Rocher avait pourtant débuté de manière convaincante. En effet, il avait conduit le club de la Principauté vers une qualification en Ligue des champions lors de ses deux premières saisons.

Cependant, un début d’exercice 2025-2026 jugé insuffisant et des désaccords avec la direction monégasque avaient conduit à son départ prématuré.

L’ancien entraîneur de Monaco s’est engagé pour trois saisons avec le club allemand, huitième de Bundesliga lors du dernier championnat. Il succède à Albert Riera, dont le passage sur le banc francfortois n’aura duré que quelques mois.

Un nom qui avait circulé du côté de l’OM

Ces dernières semaines, le nom d’Adi Hütter avait également été associé à l’OM dans plusieurs médias. Alors que le club marseillais poursuivait sa réflexion autour de son projet sportif, le profil de l’Autrichien figurait parmi les entraîneurs évoqués pour succéder à Habib Beye.

Cette hypothèse ne se concrétisera finalement pas. L’annonce officielle de l’Eintracht Francfort retire du marché l’un des techniciens les plus expérimentés encore libres. Pour l’Olympique de Marseille, cette évolution réduit le nombre d’options disponibles parmi les entraîneurs ayant récemment dirigé un club engagé dans la course aux places européennes.

L’officialisation du retour d’Hütter en Allemagne clarifie donc un dossier qui alimentait plusieurs spéculations autour du futur banc de l’OM. Désormais, le club marseillais devra se tourner vers d’autres profils pour poursuivre la construction de son projet sportif en vue de la prochaine saison.