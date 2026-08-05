Mercato OM : Enzo Maresca fait le point sur le dossier Gerónimo Rulli !

Le dossier Gerónimo Rulli continue d’animer le mercato de l’OM. Courtisé par Manchester City, le gardien argentin pourrait rejoindre le club anglais afin d’occuper un rôle de doublure derrière Gianluigi Donnarumma. Mais selon les déclarations d’Enzo Maresca, les discussions ne sont pas encore terminées.

Le possible départ de James Trafford vers Leeds United pourrait entraîner un mouvement important dans la hiérarchie des gardiens de Manchester City. Si le portier anglais venait à quitter les Skyblues afin de retrouver une place de titulaire, le club mancunien devrait lui trouver un remplaçant pour compléter son effectif.

Dans ce contexte, le nom de Gerónimo Rulli, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille, circule avec insistance. Le gardien argentin serait ciblé par Manchester City pour occuper un rôle de numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma.

Le dossier semble avancer, mais aucune opération n’est encore officialisée. Interrogé en conférence de presse, Enzo Maresca a d’ailleurs refusé d’annoncer une arrivée imminente.

Enzo Maresca temporise pour Rulli

Le nouvel entraîneur de Manchester City a d’abord évoqué les besoins de son effectif après plusieurs départs de joueurs expérimentés. « C’est un effectif qui n’a pas besoin de beaucoup de changements. Le club a tout de même perdu des joueurs d’expérience comme Bernardo, Nathan et John. Il y a des choses que nous devons faire », a expliqué l’entraîneur italien.

Relancé sur la situation des gardiens, Enzo Maresca est resté mesuré. Le technicien a rappelé que James Trafford appartenait toujours à Manchester City et que Gerónimo Rulli était encore un joueur de l’OM. « Concernant les gardiens, il n’y a pas encore de mises à jour. James est toujours un joueur de Manchester City et Rulli est toujours un joueur de Marseille. Donc, nous allons attendre dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

Gerónimo Rulli vers un rôle de doublure à Manchester City ?

Si le transfert venait à se concrétiser, Gerónimo Rulli pourrait rejoindre Manchester City avec un statut différent de celui qu’il occupe à l’OM. Le gardien argentin serait envisagé comme une doublure derrière Gianluigi Donnarumma, appelé à occuper la première place dans la hiérarchie.

À Marseille, un éventuel départ de Rulli obligerait nécessairement les dirigeants olympiens à anticiper son remplacement. Le poste de gardien deviendrait alors l’un des dossiers importants du mercato marseillais.

Le portier argentin possède déjà une histoire particulière avec Manchester City. Il avait été lié au club anglais lors de la saison 2016-2017, sans toutefois disputer de rencontre avec l’équipe première.