Mercato OM : ESPN confirme pour Endrick !

L’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur Endrick, la jeune pépite brésilienne du Real Madrid, dont la situation sportive inquiète déjà en Espagne. Selon ESPN, plusieurs clubs européens, dont l’OM, étudient la possibilité de se positionner sur le dossier en vue du mercato hivernal.

Endrick en difficulté sous Xabi Alonso

Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, Endrick est devenu le seul joueur de champ à ne pas avoir disputé la moindre minute de jeu. Un constat alarmant pour un talent de seulement 19 ans, censé représenter l’avenir du Real Madrid. D’après le média américain, le club merengue devrait recevoir plusieurs offres dès janvier 2026, et l’Olympique de Marseille ferait partie des prétendants les plus attentifs à son évolution.

Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Brésilien avait déjà connu une saison compliquée, malgré un total honorable de 37 matchs et 7 buts. Mais depuis le 18 mai dernier – lors d’un match face à Séville, dernière journée de la saison 2024/25 de Liga –, il n’a plus foulé les pelouses espagnoles. La situation semble désormais bloquée.

L’OM à l’affût d’une opportunité

Toujours à la recherche de jeunes talents offensifs capables de s’intégrer dans le projet de Roberto De Zerbi, l’OM pourrait voir en Endrick une opportunité de marché. Le club phocéen, déjà réputé pour relancer de jeunes joueurs prometteurs, surveille de près la tournure des événements à Madrid.

Selon les informations d’ESPN, Endrick et son entourage préfèrent toutefois ne pas se précipiter : « La question ne devrait pas être abordée pour le moment, car il s’agit d’une décision qui implique de nombreux facteurs dans la vie et la carrière d’un athlète comme lui », rapporte le média. Les prochaines semaines, marquées par le retour des compétitions après la trêve internationale, seront déterminantes pour l’avenir du jeune attaquant.

Si la situation venait à se prolonger, Marseille pourrait bien tenter sa chance cet hiver. Si tel est le cas, reste à savoir cela entrainera un départ en prêt d’un des attaquants du club olympien ?