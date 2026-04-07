Mercato OM : “Est-ce que Benjamin Pavard est impliqué dans le projet ?”

Sur le plateau de Football Club de Marseille, Jérémy Mathieu a livré une analyse lucide sur la prestation de Benjamin Pavard, pointant notamment un manque de confiance du défenseur. Une intervention qui relance le débat autour de son implication et de son avenir à l’OM.

Une erreur symptomatique d’un manque de confiance

Dimanche, lors de la rencontre face à Monaco, Benjamin Pavard s’est illustré malgré lui avec une erreur défensive évitable. Une action qui a immédiatement suscité des réactions, notamment celle de Jérémy Mathieu, ancien défenseur du FC Barcelone, invité sur Football Club de Marseille.

“La pression est peut être trop forte pour lui” (Jeremy Mathieu) #OM #TeamOM pic.twitter.com/Qvl4Ud3B6G — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 6, 2026

« La petite boulette qu’il fait, au lieu de prendre son pied gauche, il prend le droit… Je me mets à sa place : quand un joueur n’est pas en confiance, c’est très compliqué », a-t-il expliqué. Une analyse qui met en lumière l’aspect mental, souvent déterminant au plus haut niveau.

Mathieu insiste également sur les conséquences psychologiques : « Mentalement, tu gamberges. À chaque ballon, tu doutes, tu trembles un peu. Sûrement que la pression est trop forte pour lui, je ne sais pas… Il y a plein de choses qui jouent ». Des propos qui traduisent les difficultés rencontrées par le défenseur dans une période délicate.

Des interrogations sur son avenir à l’OM

Au-delà de la performance sportive, Jérémy Mathieu s’interroge sur la situation contractuelle du joueur au sein de Olympique de Marseille. « Il n’est pas sûr de rester, il est en prêt, est-ce qu’il est impliqué dans le projet ? », a-t-il ajouté.

L’ancien international français évoque également une problématique récurrente liée aux joueurs prêtés : « On se pose des questions. Les joueurs prêtés, parfois, ils s’en foutent parce qu’ils partent après ». Une réflexion qui soulève la question de l’engagement et de la projection à long terme dans un club comme l’OM.

Enfin, Mathieu élargit le débat à l’équipe de France : « En plus, il joue sa place à la Coupe du monde aussi, mais là, Didier Deschamps ne doit pas trop avoir envie de le prendre ». Une remarque qui souligne l’impact direct des performances en club sur la sélection.