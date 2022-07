Mercato OM : Et maintenant Veretout ?

Avant le stage en Angleterre, le mercato de l’OM s’accélère ! Pablo Longoria veut vite renforcer l’effectif et pourrait boucler 4 à 5 dossiers cette semaine. Après Suarez, Clauss et surement Blanco, la prochaine arrivée pourrait être Jordan Veretout, qui semble être la priorité au milieu.

L’OM a renforcé sa défense (Gigot, Touré, Mbemba), son attaque (Suarez), a trouvé son couloir droit avec Clauss et surement la doublure au poste de gardien (Blanco). En attendant un latéral gauche (Tavares ?), c’est un milieu de terrain qui est la priorité afin de compenser le départ de Boubacar Kamara.

Veretout, un dossier bientôt réglé ?

Selon l’Equipe, « après avoir exploré de nombreuses pistes, ils se sont arrêtés sur le profil de Jordan Veretout, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Rome. » Pablo Longoria a entamé des négociations pour récupérer le joueur de 29 ans et cela avance bien. Son profil a été validée par le nouvel entraîneur, Igor Tudor. Le milieu de terrain est évoqué à l’OM depuis plusieurs semaines, si Veretout semblait se diriger vers une nouvelle saison à la Roma, Mourinho ne serait pas contre son départ…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)

