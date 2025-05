Mercato OM : “Être remplaçant, ça ne l’intéresse pas”

Valentin Rongier, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, est en phase de négociations pour une prolongation. Sur le plateau de Débat Foot Marseille sur FCMarseille, Paga a évoqué la situation du milieu de terrain phocéen, soulignant son caractère compétitif et son attachement au club.

Selon Paga, Rongier n’est pas du genre à accepter un rôle de remplaçant : « Tu connais la mentalité de Valentin (Rongier) ? Lui, il veut être titulaire, il aime l’OM. Être remplaçant, ça ne l’intéresse pas. Là, il s’était blessé, mais sinon, s’il n’est pas blessé et qu’il fait cinq ou six matchs sur le banc, c’est un mec… On ne dirait pas, tu le vois tout gentil comme ça, mais c’est un compétiteur. C’est un Balerdi, en fait, sauf qu’il ne le montre pas en dehors, il le montre sur le terrain. »

A lire aussi : Mercato OM : Benatia tente un gros coup et affiche son ambition !

Rongier, on ne dirait pas, tu le vois tout gentil comme ça, mais c’est un compétiteur

Faut-il prolonger Rongier ? JCDB et Paga donnent leur avis et Vous ?

L’intégralité de la video ici : https://t.co/OV948BntKP#OM #MercatOM pic.twitter.com/GlP6LmPZ4U — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 13, 2025

Valentin Rongier s’est imposé comme un cadre du milieu marseillais ces dernières saisons. Paga a rappelé son importance dans le dispositif de l’OM : « L’année dernière, c’est lui qui a porté l’OM. C’est lui qui a porté l’OM avant de se blesser. L’année d’avant aussi. Et à chaque fois, on dit : « Si tu regardes bien, Valentin Rongier, il est incroyable au milieu de terrain. » Tout ce qu’il récupère comme ballons, rien que son placement… »

Malgré sa blessure, Rongier reste un élément essentiel de l’effectif marseillais. Sa prolongation de contrat serait un signe fort de la volonté de l’OM de conserver ses cadres. Reste à savoir si un accord pourra être trouvé rapidement entre les deux parties.