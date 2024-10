Mercato OM : « Evra n’a pas dit ça en l’air sur Pogba ! « 

Patrice Evra a annoncé il y a quelques jours qu’il contacterait Paul Pogba pour qu’il signe à l’OM ! Pour Benjamin Courmes, Raph Football et Jean-Charles De Bono, l’ancien latéral gauche ne balance pas cette déclaration pour rien…

C’est désormais officiel, Paul Pogba pourra bientôt refouler les pelouses après sa longue suspension ! Le calvaire se termine en mars 2025 après le communiqué du TAS… De quoi faire rêver les supporters marseillais de le voir sous le maillot de l’OM, encore plus après la déclaration glissée par Patrice Evra sur RMC. Pour nos intervenant dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée ce lundi, l’ancien latéral gauche ne dit pas ça pour rien !

Alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 et qu’il devrait pouvoir reprendre la compétition dès mars 2025, Paul Pogba ne devrait pas reporter le maillot de la Juventus. Le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance via son compte X. « Paul Pogba et la Juventus devraient s’entendre sur la résiliation du contrat et il deviendra un agent libre. Les discussions suivront à partir de demain après le verdict du TAS, puisque Paul sera disponible à partir de mars. Paul Pogba estime également qu’un nouveau départ serait la meilleure solution pour lui et sa carrière. »

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.

Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.

Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2024