Mercato OM : Exfiltré en Italie, il affiche d’énormes ambitions !

Ancien espoir de l’ OM, Darryl Bakola rend hommage à Roberto De Zerbi et au Vélodrome. Le milieu de terrain, désormais à Sassuolo, est revenu sur les enseignements reçus à Marseille et sur les raisons de son départ vers la Serie A. Il a également affiché ses ambitions à long terme, avec en ligne de mire la Ligue des champions et une participation à une Coupe du monde avec l’équipe de France.

Darryl Bakola n’oublie pas son passage à l’OM

Parti de l’OM pour rejoindre Sassuolo, Darryl Bakola garde un souvenir marquant de son passage à Marseille. Dans un entretien accordé à Sassuolo News, le jeune milieu de terrain a expliqué que son expérience au sein du club phocéen avait profondément influencé sa progression, notamment sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le joueur a notamment évoqué les exigences du club marseillais et la ferveur unique du public du Vélodrome. « Ils m’ont appris à me donner à fond pour le maillot et à l’aimer. À Marseille, on te fait comprendre que tu dois te donner à fond, te battre sur le terrain, car tout un stade attend de toi que tu te battes. Le Vélodrome, en termes d’ambiance, est le meilleur stade du monde, il faut être très concentré pour y jouer. Je me souviens qu’après mon premier match, quand je suis rentré chez moi, j’avais mal aux oreilles. »

Ces déclarations témoignent de l’impact laissé par l’environnement marseillais sur le joueur, qui avait notamment connu une titularisation en Ligue des champions face à Newcastle.

Roberto De Zerbi, un entraîneur déterminant

Au-delà de l’atmosphère marseillaise, Darryl Bakola a insisté sur le rôle joué par Roberto De Zerbi dans son développement. Le technicien italien aurait contribué à faire évoluer son jeu sur les plans technique et tactique durant les deux années passées à ses côtés.

« Avec De Zerbi, j’ai appris beaucoup de choses, ça a été un changement radical pour moi, j’ai énormément appris tant sur le plan technique que tactique en deux ans à ses côtés. Je lui en serai toujours reconnaissant, car De Zerbi a contribué à mon évolution. Avant de venir à Sassuolo, il m’a dit que je devais rester moi-même une fois ici pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. »

Le milieu de terrain souligne ainsi l’importance des conseils reçus avant son départ vers l’Italie, où il s’est engagé avec Sassuolo jusqu’en juin 2030.

Pourquoi Sassuolo a convaincu Bakola

Interrogé sur son choix de rejoindre le club italien, Darryl Bakola a expliqué avoir été séduit par le projet sportif proposé. Il a également estimé que la réputation tactique de la Serie A constituait un environnement favorable à sa progression.

« Le projet de Sassuolo m’a plu. Je me suis donc dit : “Pourquoi pas ?”. L’Italie possède en outre une bonne culture tactique, ce qui est un atout pour mon évolution. »

Le Français a aussi mis en avant l’aide reçue de Ismaël Koné et de Ulisses Garcia lors de son installation en Italie.

« Rencontrer Ismaël (Koné) a été bénéfique pour moi : il m’a pris sous son aile, il avait déjà de l’expérience ici et m’a facilité l’intégration. Arriver en même temps qu’Ulisses Garcia a également été très bénéfique pour moi. »

En revanche, il reconnaît connaître encore peu l’histoire de son nouveau club avant sa signature.

« À vrai dire, je ne savais pas grand-chose. Je connaissais bien sûr des joueurs comme Berardi et les autres, je savais que De Zerbi avait été l’entraîneur, mais ce n’est pas comme si je suivais beaucoup Sassuolo. »

Des ambitions affichées avec l’équipe de France

Enfin, Darryl Bakola a comparé ses premiers pas en Serie A avec son expérience en Ligue 1, estimant que le championnat italien demandait une approche davantage axée sur la tactique.

« C’est très différent de la Ligue 1, c’est beaucoup plus tactique. En Serie A, on affronte des joueurs expérimentés, ils t’apprennent tout ce qui touche à la tactique, même les petits détails ; ce n’est pas seulement une question de course, ici, il faut réfléchir. »

Le milieu de terrain a également dévoilé ses objectifs personnels pour les prochaines années. « Réussir à disputer les plus grands matchs d’Europe, que ce soit en Ligue des champions ou à la Coupe du monde. Réussir à faire partie des meilleurs, et surtout être un joueur clé dans une équipe qui dispute les compétitions européennes ou la Coupe du monde avec la France. »