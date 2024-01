Mercato OM : Fabrizio Romano ajoute des détails sur le départ de Lodi,

Le départ de Renan Lodi à Al Hilal en Arabie Saoudite est acté ! Fabrizio Romano ajoute quelques détails sur ce transfert qui devrait bien arrangé l’Olympique de Marseille.

Malgré un début de saison compliqué pour Renan Lodi, le Brésilien va bien rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite ! Le latéral gauche qui est venu à Marseille en provenance de l’Atletico Madrid devrait déjà partir après moins de 6 mois au club. Le transfert devrait bien se boucler ce lundi en prêt avec option d’achat. Fabrizio Romano explique qu’il va signer en prêt avec option d’achat. Le journaliste affirme qu’il s’agit d’un prêt avec OA quasiment obligatoire. Cela devrait se boucler à 100%, comme s’il s’agissait d’un transfert permanant !

🔵🇸🇦 Al Hilal and Olympique Marseille are checking documents for Renan Lodi deal today. The obligation to buy clause will be 100% guaranteed, it’s same as permanent transfer.

Renan, prepared to sign contract until June 2027 as soon as the clubs will complete the documents. pic.twitter.com/X5f5XrJXCK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024