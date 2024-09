Mercato OM : Fabrizio Romano annonce l’arrivée sous 48h de Rabiot !

Sans club depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot n’a pas trouvé de club malgré l’intérêt du Milan notamment. Connu pour ses grosses exigences finacnières, le milieu de terrain serait proche de signer à l’OM selon Fabrizio Romano !

En effet, selon le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano, « L’Olympique de Marseille est confiant de conclure un accord avec Adrien Rabiot dans les prochaines 48 heures. Rabiot a ouvert les portes du projet OM malgré de riches propositions venues de l’étranger. »

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024