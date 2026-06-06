Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un accord avec un club pour Greenwood !

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter toutes les spéculations. Alors que l’attaquant anglais est régulièrement associé à plusieurs grands clubs européens, une déclaration fracassante venue de Turquie pourrait bien rebattre les cartes.

Selon les informations relayées par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, affirme avoir déjà trouvé un accord avec l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

Fenerbahçe annonce un accord avec Greenwood

En pleine campagne électorale, Hakan Safi a créé la surprise en révélant publiquement avoir avancé de manière significative sur plusieurs dossiers prestigieux.

« Nous avons conclu un accord avec Mason Greenwood », a déclaré le dirigeant turc.

Safi a même précisé que le contrat préparé pour l’ancien joueur de Manchester United s’étendrait jusqu’en juin 2030, à condition qu’il remporte les prochaines élections à la présidence du club stambouliote.

Une annonce qui a immédiatement fait réagir en Turquie comme en Europe, tant le dossier Greenwood est suivi de près à l’approche du mercato estival.

Un détail qui fait parler

Toujours selon Fabrizio Romano, un élément n’est pas passé inaperçu auprès des observateurs. Mason Greenwood aurait récemment suivi Hakan Safi sur les réseaux sociaux et apprécié plusieurs de ses publications.

Un geste qui alimente forcément les spéculations autour d’un éventuel rapprochement entre les deux parties, même si aucune confirmation officielle n’est venue du clan du joueur ou de l’OM.

La Roma reste à l’affût

Si Fenerbahçe affiche ses ambitions, le club turc n’est pas seul sur le dossier. Ces derniers jours, plusieurs médias italiens ont révélé l’intérêt persistant de l’AS Rome pour l’international anglais.

Le nouvel entraîneur romain Gian Piero Gasperini apprécierait particulièrement le profil de Greenwood et souhaiterait en faire l’une de ses priorités offensives pour la prochaine campagne de Ligue des champions.

L’OM face à un choix stratégique

Sous contrat avec Marseille jusqu’en 2029, Greenwood représente aujourd’hui l’une des plus fortes valeurs marchandes de l’effectif olympien. Dans un contexte financier délicat et alors que le club doit satisfaire aux exigences de l’UEFA et de la DNCG, une vente importante cet été n’est pas à exclure.

Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a récemment reconnu que le cas Greenwood faisait partie des dossiers faisant l’objet d’une réflexion approfondie en interne.

Reste désormais à savoir si l’offensive annoncée par Fenerbahçe se concrétisera réellement après les élections du club turc ou si l’AS Rome parviendra à prendre l’avantage dans ce qui s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs du mercato marseillais.