Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un coup de theatre dans le dossier Greenwood

L’avenir de Mason Greenwood pourrait prendre un tournant inattendu. Alors que son nom circule depuis plusieurs semaines parmi les dossiers chauds du mercato estival, l’attaquant de l’Olympique de Marseille vient de voir l’un de ses principaux prétendants s’éloigner brutalement.

La raison ne se trouve pas sur les terrains, mais dans les coulisses du football turc.

Les élections à Fenerbahçe changent tout

Comme l’a révélé Fabrizio Romano, Aziz Yildirim a remporté l’élection présidentielle de Fenerbahçe en battant Hakan Şafak. Un résultat qui pourrait avoir des conséquences directes sur plusieurs dossiers du mercato, dont celui de Mason Greenwood.

Durant sa campagne, Hakan Şafak avait promis l’arrivée de plusieurs stars internationales afin de marquer son mandat. Parmi les noms évoqués figuraient notamment Luis Suarez, Hakan Çalhanoglu, Merih Demiral… mais aussi Mason Greenwood.

Problème pour les supporters stambouliotes : la défaite de Şafak enterre automatiquement ces projets de recrutement.

Une porte se ferme pour Greenwood

Depuis plusieurs semaines, Fenerbahçe était régulièrement cité parmi les clubs susceptibles de tenter leur chance pour attirer l’attaquant anglais. Le club turc disposait notamment d’une puissance financière capable de répondre aux exigences marseillaises.

Selon les dernières informations, l’OM réclamerait près de 50 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter plusieurs millions de bonus. Un montant conséquent qui limite naturellement le nombre de candidats crédibles.

Avec le changement de direction à Fenerbahçe, Greenwood perd donc un prétendant sérieux dans la course à sa signature.

L’OM espère au moins 50 millions d’euros

Pour autant, ce rebondissement ne signifie pas la fin du feuilleton. D’autres clubs européens continuent de surveiller attentivement la situation de l’attaquant marseillais.

L’AS Rome reste notamment associée au dossier depuis plusieurs semaines. Mais à ce stade, aucune offre ne semble se rapprocher des attentes financières fixées par les dirigeants olympiens.

Une chose est certaine : la victoire d’Aziz Yildirim à Fenerbahçe vient de modifier l’équilibre du marché. Et pour l’OM, cela pourrait compliquer encore un peu plus la recherche d’un acheteur capable d’aligner les 50 millions d’euros réclamés pour Greenwood.