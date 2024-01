Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un très gros transfert acté !

L’Olympique de Marseille s’active depuis plusieurs jours pour tenter de renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso. C’est dans le sens des départs que le club marseillais est sur le point de réaliser un gros transfert.

Le mercato de l’OM devrait s’accélérer dans les prochains jours. Les dirigeants du club marseillais sont sur le point de finaliser un très gros transfert dans le sens des départs. Une opération qui devrait ensuite permettre à Pablo Longoria et Medhi Benatia d’avoir une marge de manœuvre plus importante afin de renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso.

Le journaliste Italien Fabrizio Romano vient en effet d’annoncer un accord pour le transfert de Renan Lodi vers le club Saoudien Al Hilal pour un montant de transfert supérieur à 20 millions d’euros hors bonus.

Le latéral brésilien avait rejoint l’OM cet été contre un chèque de 12 millions d’euros. L’OM devra toutefois payer 30% du montant de la plus value réalisée à l’Atlético.

Il s’agit d’une très belle opération financière compte tenu des prestations très décevantes du joueur à l’OM depuis son arrivée.

🚨🔵🇸🇦 Renan Lodi to Al Hilal, here we go! Deal in place on both club and player side, contract valid until June 2027.

Olympique Marseille will receive around €20m fee, documents to be signed on Monday.

❗️ Understand it will be formal loan with buy clause — 100% mandatory. pic.twitter.com/1wM4sfRgbZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2024