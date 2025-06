Mercato OM : Fabrizio Romano confirme le montant pour Luis Henrique !

Le 5 juin 2025, Fabrizio Romano a confirmé que Luis Henrique, l’attaquant brésilien de l’Olympique de Marseille, rejoint officiellement l’Inter Milan pour un montant de 25 millions d’euros. Les documents ont été signés, scellant le transfert du joueur de 23 ans, qui avait été impliqué dans 14 buts en Ligue 1 cette saison (7 buts, 7 passes décisives). Luis Henrique, qui signe un contrat de 5 ans avec un salaire d’environ 2 M€ par an, aura pour mission de dynamiser l’attaque des Nerazzurri.

⚫️🔵🇧🇷 Documents signed for Luis Henrique to join Inter from Olympique Marseille for €25m package.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2025