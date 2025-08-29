Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Florentino Luis !

Le dossier Florentino Luis prend un tournant décisif, et il semble bien que l’Olympique de Marseille doive tirer un trait sur cette piste. Selon les informations de Fabrizio Romano, généralement très fiable sur le marché des transferts, c’est Burnley qui est en passe de conclure l’arrivée du milieu portugais de 24 ans.

Le journaliste italien a confirmé ce vendredi : « Burnley se rapproche d’un accord avec Florentino Luis : 2 millions d’euros de frais de prêt plus 24 millions d’obligation d’achat. Offre acceptée par Benfica ! Il reste encore des détails à clarifier, mais Burnley fera tout son possible pour éviter les détournements tardifs. »

Cette annonce vient refroidir les ambitions marseillaises. L’OM avait bien tenté sa chance avec une proposition de prêt payant assorti d’une option d’achat estimée à 20 millions d’euros, mais cette offre a été rejetée par Benfica, qui attendait une valorisation plus élevée de son joueur. Le club lisboète a trouvé chez Burnley une formule plus avantageuse, avec une obligation d’achat qui garantit la vente à moyen terme.

Florentino Luis vers Burnley ! Deal autour des 26M€ !

L’OM, qui recherche activement un renfort au milieu de terrain, voit donc l’une de ses priorités du mercato lui échapper. Florentino Luis, réputé pour son volume de jeu et sa capacité à récupérer des ballons, correspondait parfaitement au profil recherché par Roberto De Zerbi pour renforcer son entrejeu. Mais face à la puissance financière des clubs anglais, Marseille n’a pas pu s’aligner.

À moins d’un improbable retournement de situation, Florentino Luis devrait donc découvrir la Premier League plutôt que la Ligue 1. L’OM devra désormais se tourner vers d’autres pistes pour finaliser son recrutement dans ce secteur clé.