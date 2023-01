Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Guendouzi !

D’après les informations de l’Equipe via son correpondant Mathieu Grégoire à Marseille, Mattéo Guendouzi fait l’objet de la convoitise de West Ham, en plus d’Aston Villa.

Depuis plusieurs semaines, on sait qu‘Aston Villa apprécie le profil de Mattéo Guendouzi.

La situation de Guendouzi est à surveiller cette semaine

Dans le podcast House of Champions, le journaliste Fabrizio Romano explique pourquoi Unai Emery veut recruter Mattéo Guendouzi : « L’objectif d’Aston Villa est de recruter Guendouzi. Oui, absolument, ils veulent ce joueur. Ils ont déjà eu des conversations du côté du joueur. Voyons comment se passera la négociation avec Marseille. Ce n’est pas une négociation facile avec Marseille, mais il est en tête de liste pour Aston Villa. De plus, Marseille se rapproche maintenant d’Ivan Ilic de Vérone. Je pense que la situation de Guendouzi est à surveiller cette semaine. Villa poussera et Unai Emery, en particulier, est amoureux de ce joueur ».

Selon les informations du journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, le club anglais n’est pas le seul à s’être positionné afin de récupérer le milieu de terrain marseillais.

Ilic peut être le remplaçant de Guendouzi dans l’esprit des dirigeants marseillais — M.Grégoire

« Guendouzi, on sait que des clubs que des clubs anglais comme Aston Villa ou West Ham qui sont prêts à dégainer de grosses offres mais aujourd’hui on n’en est pas encore là. Du côté de l’OM, on voit bien qu’il y a le dossier Ilic qui devrait être ficelé pour cet été autour de 16M€ +3M€ de bonus. Ilic peut être le remplaçant de Guendouzi dans l’esprit des dirigeants marseillais. Ca peut aussi vouloir dire que l’on ouvre la porte à un départ. Il ne fera pas long feu à l’OM mais peut être cet été. » Mathieu Grégoire – Source : La Chaîne L’Equipe (23/01/23)

Ça en dit long sur le projet de Longoria et McCourt…

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… Ça m’embêterait de le voir partir en cours de saison comme ça. C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet. Si tu vends Guendouzi à une somme qui n’est pas refusable, si un club met les sous… Mais si on le vend à 15/20M€, ça me semble léger par rapport à la valeur que je lui prête et ce que j’en attends. Il y a forcément un rapport émotionnel avec le joueur mais ça devrait se monnayer ça ! On le qualifie d’intransférable et ça peut faire monter les enchères. S’il part à un prix moyen, on pourra se dire que le projet que l’on nous vend, celui de McCourt et Longoria… Il n’est pas destiné à te mener très loin et très haut. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (02/01/23)