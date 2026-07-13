Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Hamed Traoré et annonce la visite médicale !

L’arrivée de Hamed Junior Traoré à l’Olympique de Marseille se précise sérieusement. Après les révélations de Foot Mercato, Fabrizio Romano confirme que tous les termes de l’accord ont été finalisés entre l’OM et le Genoa. Le milieu offensif ivoirien doit désormais passer sa visite médicale en Italie cette semaine avant de rejoindre le club marseillais.

L’OM touche au but dans le dossier Hamed Traoré. Selon Foot Mercato, un accord avait été trouvé entre les différentes parties. La Provence précisait que le deal doit être signé autour d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 8 millions d’euros. Une tendance désormais confirmée par Fabrizio Romano, qui annonce que le transfert est bouclé et que la visite médicale est programmée cette semaine en Italie.

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Hamed Traoré attendu pour sa visite médicale

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, Fabrizio Romano indique que Genoa et l’OM ont finalisé tous les détails de l’opération. Le spécialiste du mercato précise également que la visite médicale de l’ancien joueur de Bournemouth est prévue cette semaine en Italie, une étape généralement décisive avant l’officialisation d’un transfert.

Le journaliste italien ajoute que l’opération est “faite et scellée”, tout en rappelant que Foot Mercato avait dévoilé l’information en premier.

Un prêt avec option d’achat à 8 M€

L’opération prendra la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat de 8 millions d’euros. Fabrizio Romano confirme également la présence de cette option d’achat à 8 millions d’euros dans l’accord conclu entre les deux clubs.

Si la visite médicale se déroule comme prévu, Hamed Traoré devrait rapidement s’engager avec l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de 25 ans, passé notamment par Sassuolo et Bournemouth, s’apprête ainsi à renforcer l’effectif marseillais pour la saison à venir.