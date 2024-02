Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour l’avenir de Gattuso !

Ces derniers jours en Italie, on évoquait un intérêt d’un club de Serie A pour Gennaro Gattuso. Fabrizio Romano, journaliste bien informé, confirme l’intérêt de cette écurie italienne !

L’aventure de Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure depuis le début de l’année 2024. Le coach italien n’arrive pas à prendre le meilleur sur son effectif et a enchaîné les points en Ligue 1. En Coupe de France, les Marseillais n’ont pas été convaincants contre Thionville et ont été éliminés contre le Stade Rennais.

De quoi remettre en doute son avenir? Pour le moment, les supporters marseillais ne grondent pas trop sur le coach qui semble épargné par les critiques. Mais ses prochaines années pourraient s’écrire ailleurs comme l’expliquait la presse italienne ces derniers jours.

Fabrizio Romano confirme cette information et donne des détails. En effet, le Torino chercherait un nouvel entraîneur en cas de départ d’Ivan Juric. Le Croate n’a pas encore pris sa décision mais Gennaro Gattuso fait partie des tops noms sur la liste pour le remplacer sur le banc du club. A voir si l’ancien joueur du Milan voudra quitter l’OM si vite.

🚨🟤 Understand Gennaro Gattuso is one of the most appreciated managers on Torino list for next season.

It will depend on Ivan Jurić decision on future steps — and of course on what Gattuso and OM decide as next step.

…but Torino appreciate Gattuso, for sure. pic.twitter.com/uHeSWIZeqv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2024