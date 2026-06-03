Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Mason Greenwood

Malgré son souhait affiché de poursuivre l’aventure à Marseille, Mason Greenwood pourrait déjà vivre ses dernières semaines sous le maillot olympien. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant anglais figure parmi les priorités de l’AS Rome et de son nouvel entraîneur Gian Piero Gasperini, qui ferait de l’ancien joueur de Manchester United une véritable obsession pour son mercato estival.

Greenwood voulait rester à Marseille

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2024, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme l’un des leaders offensifs du club. Si sa première saison avait marqué les esprits avec 21 buts en Ligue 1, l’exercice 2025-2026 s’est révélé plus contrasté pour l’international anglais.

Auteur de 16 réalisations en championnat, Greenwood a vécu une saison mouvementée marquée par les éliminations prématurées de l’OM en Ligue des champions et en Coupe de France, mais également par les nombreux bouleversements en interne avec les départs successifs de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria puis Medhi Benatia.

Malgré ce contexte agité et plusieurs tensions évoquées avec Habib Beye ou encore Benatia, l’attaquant de 24 ans avait publiquement affiché son envie de poursuivre son aventure sur la Canebière.

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« Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester. »

Gasperini aurait fait de Greenwood sa priorité

Mais la situation pourrait rapidement évoluer. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’AS Rome surveille de très près la situation de l’attaquant marseillais.

Mieux encore, Gian Piero Gasperini, récemment arrivé sur le banc du club romain, souhaiterait faire de Greenwood l’une des pièces maîtresses de son nouveau projet. Le technicien italien serait particulièrement séduit par le profil du joueur et pousserait sa direction à étudier sérieusement sa faisabilité.

L’objectif de la Roma serait de renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de faire la différence sur les ailes tout en apportant une importante contribution offensive en Ligue des champions.

Un dossier compliqué pour le club italien

Reste que l’opération s’annonce particulièrement complexe. Sous contrat avec l’OM, Greenwood représente aujourd’hui l’un des actifs les plus précieux du club marseillais.

La Roma devra non seulement convaincre Marseille de vendre son attaquant, mais également s’aligner sur des exigences financières importantes concernant le transfert et le salaire du joueur.

Du côté de l’OM, le dossier Greenwood fait déjà l’objet d’une réflexion. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a récemment reconnu dans les colonnes de L’Équipe que l’attaquant anglais faisait partie des joueurs dont l’avenir serait étudié durant l’été.

Un été décisif pour l’OM

Dans un contexte financier délicat et alors que le club doit présenter ses comptes à l’UEFA puis à la DNCG dans les prochaines semaines, un transfert majeur pourrait permettre à la direction olympienne de récupérer des liquidités importantes.

L’intérêt grandissant de la Roma pourrait ainsi placer Mason Greenwood au cœur du mercato marseillais.