Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour O’Riley !

Brighton a pris contact avec l’Olympique de Marseille au sujet d’un possible retour anticipé de Matt O’Riley. Prêté sans option d’achat cette saison, l’international danois pourrait ne pas aller au terme de son engagement, alors que les discussions sont en cours entre les deux clubs.

Brighton à l’initiative des discussions avec l’OM

Selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, Brighton a officiellement relancé l’Olympique de Marseille afin d’envisager un rappel de Matt O’Riley avant la fin de la saison. Le club anglais souhaite récupérer son milieu de terrain pour renforcer son effectif sur les derniers mois de compétition. Aucune décision définitive n’a encore été actée, les échanges se poursuivant entre les différentes parties.

🚨🔵⚪️ Brighton made contact with Olympique Marseille to recall Matt O’Riley. Talks ongoing as #BHAFC want O’Riley to return and help from now to the end of the season. pic.twitter.com/8zBksqmJjr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026



Arrivé à l’OM dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, Matt O’Riley n’entre plus régulièrement dans le onze de départ depuis plusieurs semaines. Utilisé de manière plus sporadique, le milieu danois a vu son temps de jeu diminuer, dans un contexte de concurrence accrue au milieu de terrain marseillais.

Un dossier sensible pour la fin de saison marseillaise

Pour l’Olympique de Marseille, la situation pose une question sportive immédiate. Engagé dans une saison dense entre Ligue 1 et objectifs européens, le club phocéen doit évaluer l’impact d’un éventuel départ anticipé. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’équilibre de l’entrejeu reste un élément central du projet de jeu, et chaque option disponible compte dans la rotation.



Du côté de Matt O’Riley, un retour à Brighton offrirait la perspective de retrouver un rôle plus important dans un effectif qu’il connaît. À ce stade, aucun calendrier précis n’a filtré concernant l’issue des discussions. Le dossier reste ouvert, et l’OM comme Brighton avancent avec prudence, conscients des enjeux sportifs à court terme.