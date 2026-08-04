Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Rulli !

Manchester City a transmis une première offre officielle à l’Olympique de Marseille pour Gerónimo Rulli, selon les informations de Fabrizio Romano. Les négociations sont désormais en cours entre les deux clubs autour du gardien argentin de l’OM. À ce stade, aucun accord ni aucun montant n’ont été officiellement annoncés.

Le dossier Gerónimo Rulli entre dans une nouvelle phase. Après avoir été associé ces derniers jours à Manchester City, le gardien de l’Olympique de Marseille fait désormais l’objet d’une première offre officielle de la part du club anglais.

L’information a été révélée ce mardi par le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, qui affirme que les discussions ont commencé entre les dirigeants des deux formations. Le dossier est donc concret, même si plusieurs éléments restent encore inconnus.

Manchester City a envoyé une première offre à l’OM

Dans son annonce, Fabrizio Romano indique : « Manchester City a envoyé aujourd’hui la première offre officielle à l’Olympique de Marseille pour Geronimo Rulli. Négociations en cours entre les clubs. Histoire exclusive, confirmée. »

Cette information marque une évolution importante dans le dossier. Jusqu’ici, l’intérêt de Manchester City pour le portier argentin avait été évoqué, mais l’envoi d’une proposition officielle confirme que le club de Premier League souhaite avancer dans les discussions.

Le contenu précis de l’offre n’a toutefois pas été communiqué. Aucun montant, aucune structure de paiement et aucune éventuelle condition n’ont été rendus publics. Il est donc impossible, à ce stade, d’affirmer si la proposition formulée par les dirigeants anglais répond aux attentes de l’OM.

Des négociations en cours entre les deux clubs

Selon Fabrizio Romano, les négociations sont actuellement en cours entre Manchester City et l’Olympique de Marseille. Les discussions devront notamment permettre aux deux clubs de rapprocher leurs positions sur les conditions d’un éventuel transfert. Pour l’heure, aucune information officielle ne permet de savoir si l’offre anglaise a été acceptée, refusée ou si elle doit faire l’objet d’une nouvelle proposition.

La situation de Gerónimo Rulli pourrait donc évoluer dans les prochains jours, mais aucune conclusion ne peut encore être tirée. L’OM conserve la maîtrise du dossier tant qu’un accord définitif n’a pas été trouvé.

Gerónimo Rulli, un dossier important pour l’OM

Le possible départ de Gerónimo Rulli représenterait un sujet majeur pour l’Olympique de Marseille. Le gardien argentin occupe une place importante dans l’effectif marseillais et son éventuelle sortie obligerait le club à réfléchir aux conséquences sportives d’un tel mouvement. Il possède également un gros salaire dans l’effectif olympien…

Du côté de Manchester City, la piste Rulli s’inscrit dans la recherche d’un gardien susceptible de jouer les doublures. Des informations précédentes avaient déjà fait état de l’intérêt du club anglais pour le joueur de l’OM.